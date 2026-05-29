El Instituto Coordenadas señala que las pymes pueden crecer si aprovechan el aumento del gasto en defensa

En un contexto marcado por el incremento sostenido del gasto en Defensa en Europa y el refuerzo de la autonomía estratégica del continente, el Instituto de Coordenadas publica un nuevo análisis que subraya el papel estructural de las pymes españolas como motor de innovación, especialización tecnológica y competitividad en el sector.

El *think tank* defiende que este tipo de compañías necesitan buscar vías para estrechar lazos con las empresas tractoras. Así, señala el papel fundamental de las ferias del sector para la integración de estas sociedades en el ecosistema industrial y para darles acceso a los mercados nacionales e internacionales.

El análisis pone de manifiesto que, aunque las pymes apenas concentran el 5% de la facturación directa, según datos del propio sector, su peso real es mucho mayor.

Según la entidad, cuando se incorpora el efecto de la cadena de suministro, la subcontratación industrial y su participación en programas tecnológicos, las pymes pueden llegar a generar entre el 30% y el 40% del valor económico real del sector en España.

Teniendo en cuenta que el gasto en Defensa ya ha alcanzado el 2% en España y que en 2025 se situó en los 33.000 millones de euros, el *think tank* calcula que en 2030 el gasto podría alcanzar una horquilla entre 42.000 y 50.000 millones de euros -estimando que suponga entre el 2,3% y el 2,5% del PIB-. Así, las pymes del sector podrían aspirar a captar entre 60.000 y 80.000 millones de euros entre 2026 y 2030 teniendo en cuenta que estas empresas generan entre el 30% y el 40% del valor económico real de la industria de la Defensa.

De ese volumen potencial, la mayor parte se concentrará en áreas como digitalización militar, sistemas no tripulados, ciberdefensa, mantenimiento avanzado, logística inteligente, suministro de piezas y repuestos y componentes electrónicos, segmentos donde las pymes cuentan con ventajas competitivas estructurales.

El informe señala que esto las sitúa como un elemento crítico para el desarrollo industrial y tecnológico de la Defensa, y explica por qué el actual incremento del gasto en Defensa abre una oportunidad especialmente relevante para este segmento empresarial.

Sin embargo, señala que el acceso de las pymes al mercado está condicionado por su capacidad para integrarse en cadenas de suministro lideradas por grandes empresas y participar en programas internacionales, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de conexión, visibilidad y colaboración. El Instituto subraya que estas empresas necesitan buscar las vías para estrechar lazos con las grandes empresas tractoras y acceder a mercados internacionales, y deben contar con los recursos para afrontar las inversiones.

Las ferias sectoriales, tanto en España como en el resto de Europa, se consolidan como un instrumento clave del proceso, al facilitar acuerdos con grandes contratistas, instituciones y socios tecnológicos, y actuar como plataformas de generación de oportunidades comerciales, alianzas industriales y acceso a programas de financiación, apunta el Instituto de Coordenadas.

Las ferias

La entidad subraya que las grandes ferias internacionales del sector como Eurosatory -Francia-, DSEI -Reino Unido-, IDEX -Emiratos Árabes Unidos- o Feindef -España- son un instrumento clave para la internacionalización de las pymes de Defensa, al facilitar el acceso a socios, clientes, grandes contratistas, instituciones e inversores, y actuar como plataformas de visibilidad, cooperación industrial y apertura a nuevos mercados.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas españolas el Instituto de Coordenadas pone el énfasis en el papel que juega la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), al ser un instrumento clave para la activación del ecosistema nacional y la proyección internacional de este tipo de compañías.

Con cerca de 630 expositores en su última edición de 2025 y con la presencia de delegaciones oficiales de 91 países, Feindef se consolida como un espacio de conexión entre industria, instituciones y mercado global, facilitando el acceso de las pymes a oportunidades que, de otro modo, resultarían difícilmente alcanzables.

El informe subraya que Feindef aporta valor a las pymes españolas en cuatro dimensiones como son el acceso institucional, la internacionalización, la integración industrial y el acceso a los programas europeos al facilitar la creación de consorcios.

"Para las pymes, las ferias no son únicamente escaparates institucionales, sino verdaderos mercados donde se inician procesos de contratación, se accede a cadenas de suministro de grandes contratistas y se configuran consorcios para concurrir a programas europeos. El acceso efectivo de las pymes a esta oportunidad dependerá en gran medida de su capacidad para posicionarse en las cadenas de valor lideradas por los grandes contratistas que actúan como puerta de entrada a los programas de Defensa, pilar de una industria con un demandante de bienes y servicios limitado", aseguró Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente del Instituto de Coordenadas.

El Instituto de Coordenadas concluye que el actual ciclo de inversión en Defensa representa una oportunidad histórica para reforzar el tejido industrial español, siempre que se articulen mecanismos eficaces que permitan a las pymes acceder a las oportunidades existentes.

"El crecimiento del sector Defensa en Europa no puede entenderse sin el papel de las pymes que aportan innovación, especialización, flexibilidad, y capacidad tecnológica. La clave ahora es garantizar que puedan integrarse plenamente en la cadena de valor y acceder a los mercados internacionales con mecanismos de apoyo financiero con cargo a los grandes programas estatales y de la OTAN. Sin pymes, no podría existir el gran sector de la Defensa", señaló Jesús Sánchez Lambás.

Finalmente, el think tank advierte que el aprovechamiento de esta oportunidad dependerá de la capacidad de reforzar la colaboración público-privada, facilitar el acceso a programas europeos, impulsar la internacionalización y consolidar espacios de conexión como las ferias sectoriales.