El presidente de Sidenor y Talgo: "Si España cierra las nucleares, estamos muertos"

Los avisos desde la industria se intensifican según se acerca la fecha tope para el futuro del sector nuclear en España. Mientras el Consejo de Seguridad Nuclear estudia la solicitud de prórroga sobre la que se tendrá que decidir el Gobierno, industriales vascos han lanzado de nuevo una advertencia sobre el terremoto que supondría renunciar a una energía que hoy aporta el 20 por ciento de la electricidad en España y que aporta también estabilidad al sistema.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

En un foro en Bilbao bajo el nombre Red Eléctrica, clave en la transición energética y descarbonización de empresas, José Antonio Jainaga, presidente del fabricante de acero Sidenor y de Talgo, ha defendido que España no debería "perder lo que se tiene". "Cuando estamos buscando una energía eléctrica con un precio predecible, competitivo y con seguridad de suministro, el mayor desastre industrial que puede hacer España es cerrar las centrales nucleares. Si hacemos eso, estamos muertos", ha asegurado.

En su opinión, "la marea empuja" a cerrarlas, pero "no hay que cerrarlas", porque son "ese 19% de la capacidad de generación de forma estable, que protege de problemas como el del apagón", en alusión a lo que ocurrió el 28 de abril sobre lo que aún nadie ha asumido responsabilidades, pero tuvo un enorme impacto en las grandes industrias.

En opinión de Jainaga, cerrar las nucleares sería "el mayor desastre industrial" para el país y ha destacado cómo, desde el punto de vista geopolítico, con ellas España es "mucho menos dependiente de problemas como el coste del petróleo". En su opinión, en España hay centrales nucleares "que funcionan, y que funcionan bien", alguna de ellas "al mejor estándar europeo de calidad y disponibilidad", en probable alusión a Almaraz, la primera de la lista en el calendario. "Si España cierra las centrales nucleares, estamos muertos. Estamos muertos, y eso no hay que hacerlo", ha insistido.

Jainaga se ha quejado de otras cuestiones relacionadas con la política industrial española, en particular los costes energéticos, los impuestos, o las medidas ambientales. Tras apuntar que Sidenor es "una gran consumidora" de energía y emisora de CO2, apuntó que si en 2005 Sidenor emitía 734 kilos de CO2, este año acabará con unos 130 kilos.

En las emisiones internas, ligadas a la combustión de gas natural, la siderúrgica no puede alcanzar la temperatura necesaria con energía eléctrica, lo que "plantea un problema serio". Tras afirmar que la solución del hidrógeno "todavía queda lejos", ha añadido que "el biometano puede ser una solución".

Sin embargo, ha advertido de que "no puede ser que toda la lucha contra el cambio climático la soporten las empresas" que "son, además, las que pagan por ello". Y ha aludido a la reciente "obligación" de que las empresas consuman un 6% de biometano. "Está muy bien para el medioambiente, pero eso va a suponer un gran problema para las empresas", ha dicho.

También ha indicado que las empresas han pedido "repetidamente" que se suprima el impuesto del 7% a la generación eléctrica y ha insistido en "que se utilicen las posibilidades de la legislación" para compensarlas.