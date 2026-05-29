Nuevo golpe a las empresas: Trabajo tramitará la reforma del despido a espaldas de la patronal

Yolanda Díaz sigue empeñada en imponer sus deseos sobre las empresas. Ahora el Ministerio de Trabajo se ha comprometido con CCOO y UGT a elaborar un texto articulado para reformar el despido en España y trasladarlo posteriormente al Congreso, con el objetivo de abrir el debate parlamentario sobre posibles cambios en la legislación laboral. No obstante, la iniciativa cuenta con el rechazo de la CEOE. Precisamente, como publicamos en Libre Mercado, esta reforma supondría en última instancia un encarecimiento del despido, lo que incrementaría los costes de contratación para las empresas.

Más exigencias a las empresas

La mesa de diálogo social sobre el despido se ha reunido este viernes bajo la presidencia del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. En el encuentro han participado representantes del Ministerio, de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme.

Según ha explicado el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, los sindicatos han trasladado formalmente su propuesta para reformar el sistema de despido en España y el Ministerio se ha comprometido a trabajar sobre un texto legal que pueda iniciar su tramitación parlamentaria.

La propuesta de los sindicatos plantea reforzar la protección de los trabajadores frente al despido improcedente. Entre las medidas defendidas por CCOO y UGT figura una indemnización "suficiente" para reparar adecuadamente el despido sin causa justificada. Los sindicatos también reclaman recuperar los salarios de tramitación y establecer el derecho de readmisión de los trabajadores despedidos sin causa objetiva.

Según ha señalado Pacheco, estas medidas se ajustan a las resoluciones emitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Además, las organizaciones sindicales proponen fortalecer las causas que justifican el despido y fijar preavisos más amplios para reforzar los derechos de los trabajadores. En este sentido, ha defendido que estas propuestas "encajan con la doctrina judicial sobre el despido" y están alineadas con los tratados y recomendaciones internacionales suscritos por España.

Así las cosas, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO ha cargado contra la patronal, criticando su rechazo a cualquier modificación del actual modelo de despido. Concretamente, Pacheco ha señalado que la patronal "se contradice" respecto al modelo de relaciones laborales impulsado con la reforma laboral pactada en 2021 entre Gobierno, sindicatos y empresarios. De hecho, según el representante de CCOO, aquel acuerdo reforzó la estabilidad en el empleo y la mejora de las condiciones laborales.

Rechazo de los empresarios

En este contexto, desde la CEOE han destacado que acudieron a la reunión "por respeto" al diálogo social, aunque mantiene su oposición a negociar modificaciones sobre el despido. Fuentes de la patronal han recordado que el Tribunal Supremo dictó en julio de 2025 una sentencia de unificación de doctrina en la que consideraba que la legislación española se adapta tanto a la Carta Social Europea como a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la interpretación de la CEOE, el Supremo también estableció que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales "no son vinculantes para los Estados ni ejecutivas para los tribunales". Al respecto, la organización empresarial sostiene que el actual marco legal ya cumple con las exigencias internacionales y rechaza introducir cambios adicionales en la regulación del despido.

Con todo, la patronal ha aprovechado además la reunión para trasladar al Ministerio de Trabajo su "malestar" por distintas iniciativas impulsadas por el departamento que dirige Yolanda Díaz. La CEOE considera que el Ministerio está promoviendo reformas laborales "sin diálogo social", lo que, según la organización, afecta a acuerdos previos alcanzados entre empresarios, sindicatos y Gobierno.

Precisamente, entre los ejemplos citados por la patronal figura el paquete de 100 medidas presentado recientemente por la vicepresidenta segunda en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Según denuncia la CEOE, estas propuestas incluyen cambios profundos en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación de obras y servicios. De este modo, la organización empresarial recuerda que este artículo fue "uno de los más complejos" de negociar durante la reforma laboral acordada en diciembre de 2021 y critica que ahora se pretenda modificar de forma íntegra.