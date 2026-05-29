Hace falta motosierra también en las pensiones

Hoy es un día importante para hablar del sistema público de pensiones. La AIReF ha presentado su informe anual en el que establece cuál va a ser la desviación entre el gasto en pensiones planificado por el Gobierno y el que realmente se ha ejecutado.

El informe llega en el peor momento posible para la narrativa oficial, porque coincide con un estudio demoledor del think tank CEFAS de la Universidad San Pablo CEU, coordinado por Alejandro Macarrón, que pone cifras exactas a lo que muchos saben, pero pocos en el poder se atreven a decir: el sistema de pensiones español está quebrado y la reforma de Escrivá no lo arregla, lo aplaza.

Los datos no admiten interpretación: en 2024, la Seguridad Social gastó 181.254 millones de euros e ingresó por cotizaciones 146.149 millones. El déficit operativo directo fue de casi 34.000 millones. Si se suman transferencias estatales y mecanismos complementarios, el agujero real asciende a 69.783 millones, más que el déficit conjunto de todas las administraciones públicas españolas ese año. Dicho de otro modo: el sistema de pensiones es, por sí solo, el mayor desequilibrio fiscal del Estado.

Y el problema no es coyuntural, es estructural. Cuando se diseñó el modelo contributivo español, había más de siete trabajadores por cada pensionista. Hoy la ratio es de 2,9 y seguirá cayendo. España tiene una tasa de fecundidad de 1,10 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Sin trabajadores que coticen, no hay pensiones que pagar. La aritmética es implacable.

Lo más llamativo del informe del CEFAS no son los déficits, sino la generosidad del sistema comparada con lo aportado: cada jubilado recibe de media un 74% más de lo que cotizó. Por cada 1.000 euros aportados, el sistema devuelve 1.740. Es una redistribución masiva desde las generaciones jóvenes y futuras hacia las actuales, y se financia en buena parte con deuda.

Frente a esta realidad, el Gobierno de Sánchez ha optado por subir pensiones por encima de los salarios —un 65-70% frente al 22-25% de los sueldos en quince años—, expandir el gasto y elevar cotizaciones. Es decir, más de lo mismo que ha generado el problema. El informe de la AIReF de hoy dirá lo que los datos ya anticipan. La pregunta no es si el sistema es insostenible. La pregunta es cuánto tiempo más va a fingir el Gobierno que no lo es.