La AIReF alerta: cumplir la regla de gasto "no garantiza la sostenibilidad de las pensiones"

La flamante nueva presidenta de la Airef, hasta su nombramiento, mano derecha de María Jesús Montero en Hacienda, no se ha salido del guion en su estudio sobre pensiones: el Gobierno cumple la regla de gasto de las pensiones, incluso mejora bajando tres décimas del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno. Sin embargo, no le duelen prendas en reprender al Ejecutivo advirtiendo que este cumplimiento tal y como está diseñado no garantiza la sostenibilidad de las pensiones, mantra que el Gobierno de Sánchez repite una y otra vez.

Las previsiones de la Airef suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, lo que viene explicado por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 and 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha actualizado su análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas a petición del Gobierno, incorporando los datos macroeconómicos más recientes. Las principales conclusiones del informe de 2025 se mantienen, aunque la estimación sobre las cotizaciones de autónomos se ha recalculado con cifras reales de 2023 y 2024. Respecto a la regularización de inmigrantes, el organismo considera que su efecto sobre las cuentas públicas será marginal a largo plazo.

La Airef advierte de que cumplir formalmente la regla de gasto no elimina los problemas de fondo: mantener las políticas actuales sin cambios llevaría la deuda pública al 123% del PIB en 2050. Aunque la proyección mejora ligeramente respecto al año anterior, la tendencia sigue siendo al alza. El motor principal de ese deterioro es el envejecimiento de la población, que presionará sobre pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. En concreto, el gasto sanitario podría alcanzar el 7,9% del PIB y el de cuidados, el 1,6%, mientras que el educativo bajaría hasta el 3,3%. Las nuevas proyecciones contemplan una población mayor por la inmigración y una leve mejora del crecimiento potencial, pero esto no compensa el impacto demográfico.

Para financiar el incremento previsto del gasto en pensiones, las transferencias desde la Administración Central o los Fondos de la Seguridad Social tendrían que crecer 2,3 puntos porcentuales, hasta rozar el 3% del PIB. La Airef considera que esto es difícilmente compatible con los compromisos fiscales europeos y nacionales, ya que ese mayor peso de la Seguridad Social obligará a reducir el gasto en otros subsectores.

El organismo también cuestiona el diseño de la regla de gasto actual. La considera insuficiente porque se centra solo en el nivel de pensiones sobre el PIB, usa definiciones poco precisas de los ingresos y no encaja con el nuevo marco fiscal europeo, que pivota sobre la deuda y el gasto primario neto. Tampoco permite incorporar información actualizada al estar ligada al Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea.

Por ello, la Airef propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla para que se exprese en tasas de crecimiento del gasto primario neto e integrarla en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, ofreciéndose a evaluar esos compromisos de forma previa e independiente.