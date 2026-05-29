La Comunidad de Madrid volverá a convertirse en el epicentro del emprendimiento y la innovación tecnológica durante la decimoquinta edición de South Summit Madrid, que se desarrollará del 3 al 5 de junio en el espacio multifuncional La Nave. El Ejecutivo autonómico acude a esta destacada cita internacional bajo el lema AI Convergence, consolidando de manera definitiva su liderazgo estratégico en el ecosistema emprendedor del país al aportar 19 de las 49 startups españolas que han logrado clasificarse para la gran final de la Startup Competition. Esta cifra sitúa a la región a la cabeza de la competitividad y el talento en el territorio nacional.

Para visibilizar este potencial, el Gobierno regional ha diseñado un intenso despliegue institucional que contempla cerca de una treintena de actividades programadas en su expositor propio. En este espacio, diferentes empresas emergentes, emprendedores locales y representantes de la administración autonómica expondrán proyectos pioneros centrados en la tecnología de vanguardia, la promoción del talento y el procesamiento de datos, además de siete ayuntamientos de la región que contarán cómo llevan la innovación al ámbito municipal.

Más allá del estand corporativo, la Comunidad de Madrid extenderá su presencia a otros escenarios clave del certamen. El 5 de junio, la Dirección General del Servicio Público de Empleo organizará en el Demo Stage un taller de carácter netamente práctico titulado De la idea a la marca: potencia tu discurso y domina las claves de la persuasión, una experiencia formativa e innovadora que incorporará el uso de gafas de realidad virtual para los asistentes.

Asimismo, altos cargos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo participarán de forma activa en las mesas de debate oficiales de la organización. El 4 de junio, el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez, intervendrá en la sesión especializada Building Beyond the Core. Ese mismo día, la directora general de Empleo, Belén García, formará parte de la mesa redonda AI for Growth: Upskilling talent and transforming business, donde se analizará la transformación de los negocios.

Como novedad, el encuentro albergará un vertical específico de Defensa e IA con la aceleradora DIANA de la OTAN, fondos de Silicon Valley y firmas como Airbus o Hispasat. Este espacio analizará tecnologías de doble uso y soberanía digital, consolidando a Madrid como plataforma de análisis ante las transformaciones empresariales del futuro.