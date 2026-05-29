La terrible realidad que oculta Sánchez cuando presume de la subida de los salarios

Nuevamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido presumir de la supuesta buena marcha de nuestra economía. En un mensaje publicado en redes sociales, Sánchez ha defendido que "el salario medio en España creció un 23% entre 2018 y 2024, por encima de la inflación". En este sentido, Sánchez también argumenta que "los salarios bajos lo hicieron en un 42%, duplicando la subida de la inflación". De este modo, presume de que "frente al ruido mediático, la realidad de este país: unos ciudadanos que siguen ganando poder adquisitivo gracias a las políticas de este Gobierno".

El salario medio en España creció un 23% entre 2018 y 2024, por encima de la inflación. Los salarios bajos lo hicieron en un 42%, duplicando la subida de la inflación. Frente al ruido mediático, la realidad de este país: unos ciudadanos que siguen ganando poder adquisitivo… pic.twitter.com/4GCYEWFMST — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 29, 2026

Pero, una vez más, los datos presentados por el Gobierno esconden un uso muy particular de las estadísticas que, en última instancia, ocultan las verdaderas condiciones de vida de los españoles.

Cae el salario real

Este jueves, el INE ha publicado la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES), donde se detalla que "la ganancia media anual por trabajador fue de 29.540,26 euros en 2024, un 5,3% superior a la del año anterior". Precisamente, en su nota el organismo estadístico admite que "una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados", incidiendo en que "este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano, como al más frecuente".

En este sentido, el INE detalla que el salario mediano –es decir, el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales– se situó en 24.497,17 euros en 2024. Del mismo modo, se explica que el salario modal –el más habitual de la distribución— se situó en 16.520,18 euros. Precisamente, este dato ya apunta a una realidad que el Gobierno no quiere aceptar: la mayoría de los trabajadores cobran un salario anual que se sitúa entre los 16.000 y los 17.000 euros. Esto supone un salario mensual –en catorce pagas– de entre 1.143 y 1.214 euros. Así lo muestra el INE en el siguiente gráfico.

INE

En cualquier caso, lo que resulta más interesante es que, pese a que según el presidente del Gobierno los salarios en España han crecido muy por encima de la inflación entre los años 2018 and 2024, el optimismo del Gobierno no está justificado. De entrada, cabe destacar que el dato ofrecido por Sánchez es una media aritmética: simplemente se deriva de repartir entre el conjunto de la población el incremento de los salarios en la misma proporción.

El problema de la media aritmética es que puede estar sesgada por los casos que se sitúan en los extremos de la distribución. Precisamente, el incremento del 23% del salario medio viene respaldado por un incremento del 41% del percentil más bajo. En cambio, el resto de percentiles crecen la mitad: el percentil 25 crece un 24,7%, el percentil 50 se incrementa un 22%, el percentil 75 crece un 23% y el percentil 90 sube un 21%.

INE

No obstante, lo más importante es ver que, en términos reales, descontando la inflación y también los impuestos, el salario medio ha caído un 3,4% en comparación con el año 2018. Así lo detalla el economista Santiago Calvo, que alude a cómo los impuestos se llevan buena parte de los salarios.

Hoy el salario medio una vez descontada la inflación e impuestos es un 3,4% inferior que en 2018. Podrá crecer en términos nominales o el coste laboral, pero un trabajador medio hoy se lleva menos a casa que hace siete años. La diferencia la absorbe la cuña fiscal. El IRPF… pic.twitter.com/D17ZuSfVjE — Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) May 29, 2026

Precisamente, el Instituto Juan de Mariana detalla cómo desde el año 2018 se han efectuado 141 subidas de impuestos y cotizaciones: 63 subidas explícitas, 46 encubiertas por no deflactar el IRPF y 32 por revisiones catastrales, más 15 nuevas en 2026. Así, se explica que "con una inflación acumulada del 23,2% (2018-2025), la no actualización de los tramos del IRPF ha actuado como una subida silenciosa y regresiva". Concretamente, el IJM estima en más de 27.600 millones de euros de recaudación adicional solo entre 2019 y 2023.

Así las cosas, si atendemos al porcentaje de trabajadores en función de su ganancia con respecto al Salario Mínimo Interprofesional, podemos comprobar cómo cada vez más gente cobra un salario más cercano al SMI y, por contra, se reduce la proporción de personas que perciben un sueldo más alto con respecto al SMI. Concretamente, entre los años 2018 y 2024, el porcentaje de trabajadores que cobran más de ocho veces el SMI ha pasado del 0,85% al 0,12%. Del mismo modo, los trabajadores que reciben un sueldo entre 7 y 8 veces el SMI han pasado de representar el 0,89% al 0,21%.

Por otra parte, el porcentaje de personas cuyo salario se sitúa entre 6 y 7 veces el SMI ha caído del 1,57% al 0,81%, mientras que el de aquellos que cobran entre 5 y 6 veces el SMI se ha reducido del 2,77% al 1,34%. Además, el porcentaje de trabajadores que cobran entre 4 y 5 veces el SMI ha pasado de ser el 5,55% del total al 2,98%. Asimismo, la proporción de trabajadores que reciben un sueldo que supone entre 3 y 4 veces el SMI ha pasado del 11,97% al 7,72%, mientras que este porcentaje se ha reducido del 24,5% al 19,62% en el caso de quienes reciben entre 2 y 3 veces el SMI.

0-1 SMI 1-2 SMI 2-3 SMI 3-4 SMI 4-5 SMI 5-6 SMI 6-7 SMI 7-8 SMI +8 SMI 2018 14,1 27,8 24,5 11,97 5,55 2,77 1,57 0,89 0,85 2024 18,32 48,69 19,62 7,72 2,98 1,34 0,81 0,21 0,12

Con todo, como podemos comprobar en la tabla, sólo crecen los porcentajes para los casos de los trabajadores que cobran entre 0 y 2 veces el SMI. Concretamente, quienes reciben entre 1 y 2 veces el SMI han pasado de representar el 27,8% del total a suponer el 48,7%, mientras que los trabajadores que reciben entre 0 y 1 veces el SMI han pasado del 14,1% al 18,32%. Por tanto, cada vez más personas cobran sueldos que se acercan en mayor medida al salario mínimo al tiempo que la proporción de trabajadores que reciben sueldos más altos se reduce.

Precisamente, este incremento del número de personas que perciben una remuneración cercana al salario mínimo es consecuencia de la política del Gobierno de incrementar de forma exponencial el SMI en los últimos años. De hecho, como detalla el Ejecutivo, desde 2018 se han aprobado ocho subidas del Salario Mínimo Interprofesional, lo que supone un incremento acumulado del 66%. Así, ha pasado de 735 euros al mes en 2018 a los 1.221 en 14 pagas en 2026.

La Moncloa

También conviene destacar que el dato de inflación que ofrece Sánchez supone una cifra muy particular. En realidad, aunque el presidente socialista afirme que los precios han crecido un 19% entre 2018 y 2024, según los datos del INE el IPC general se ha disparado un 22,5% en este período. Por tanto, incluso con sus estadísticas, la mejora del salario promedio sólo sería de medio punto porcentual con respecto a la inflación.

INE

Por tanto, si es tan evidente que los datos ofrecidos por Sánchez pueden ser discutidos, cabe preguntarse por qué el dirigente socialista se empeña en tratar de convencernos de ello: o bien Sánchez cree que todavía puede convencer a parte de la población de lo bien que funciona nuestra economía –aunque los ciudadanos sufran en persona el empobrecimiento en el que se ha sumido el país–, o bien pretende desviar la atención mediática y política con un uso excepcionalmente torticero de los datos económicos con el fin de que no se hable –o se preste menos atención– a los escandálos de presunta corrupción que le acechan.