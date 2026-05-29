Los olivareros presionan para subir el precio del aceite tras el desplome en origen a 4 euros

El precio del aceite de oliva en origen está bajando a pesar de que la producción total ha sido inferior a lo esperado. Los agricultores denuncian que el mercado está yendo justo en dirección contraria a la lógica económica: los costes siguen altos y, aun así, el aceite vale cada vez menos. Por eso, el sector pide no vender AOVE a las envasadoras por debajo de los 5 euros, con el consiguiente encarecimiento para los consumidores finales.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la campaña 2025/2026 cerrará con una producción de unos 1,29 millones de toneladas, un 9% menos que la campaña anterior y también por debajo de las previsiones iniciales del propio Gobierno, que calculaban 1,37 millones de toneladas.

El Ministerio atribuye esta caída a las lluvias persistentes y los fuertes vientos registrados entre diciembre y febrero en buena parte de las zonas olivareras. El mal tiempo retrasó la recolección y, además, dañó parte de la aceituna, lo que redujo el rendimiento final.

Pese a ello, los precios siguen desplomándose. La organización agraria COAG denuncia que el aceite de oliva virgen extra ha caído un 6,9% en apenas cuatro semanas. Según los datos de Poolred y la AICA, el precio en origen se situó entre el 18 y el 24 de mayo en 4,04 euros por kilo.

La organización considera que la situación es una paradoja: menos aceite disponible, costes más altos y precios más bajos para los productores. "Nada en los fundamentos agronómicos, de oferta o de demanda justifica esa velocidad de caída", sostiene COAG en un informe difundido este mes.

Vendiendo por debajo de costes

Los agricultores recuerdan además que los costes de producción siguen muy tensionados. La energía, los fertilizantes y el gasóleo agrícola han subido en los últimos años y el sector sitúa el umbral de rentabilidad del olivar tradicional por encima de los 4,50 euros por kilo. Es decir, con los precios actuales, aseguran que muchos productores estarían vendiendo por debajo de costes.

Por ese motivo, asociaciones como OliveA exigen que el precio en origen del aceite de oliva virgen extra supere los 5 euros por kilo para "cubrir los costes de producción y evitar la destrucción de valor", una subida que acabará repercutiendo en el precio final que pagan los consumidores en los supermercados..

La organización agraria apunta directamente a los grandes envasadores. "El gran problema de los olivareros es que somos muchos agentes para vender y pocos para comprar. Los envasadores manejan el mercado de aceite de oliva a su antojo", asegura Francisco Elvira, portavoz del sector del olivar de COAG.

Según la organización, las grandes industrias estarían siguiendo una estrategia muy concreta: comprar aceite de forma anticipada, acumular existencias y después frenar las adquisiciones para presionar los precios a la baja.

COAG asegura que desde la segunda quincena de abril prácticamente no se están realizando compras significativas en origen. Esa paralización, sostienen, genera incertidumbre entre productores y cooperativas, que necesitan liquidez y terminan aceptando precios cada vez más bajos.

La organización también denuncia que parte de las necesidades de las envasadoras se están cubriendo con aceite importado, especialmente desde Túnez, cuya cosecha habría superado las 450.000 toneladas en 2025.

Mientras tanto, el MAPA destaca que el ritmo de comercialización del aceite ha sido "muy positivo" durante toda la campaña y prevé que las existencias finales queden por debajo de las de la temporada anterior. Un escenario que, en teoría, debería haber sostenido los precios.