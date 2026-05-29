No nos protegen. Nos ordeñan

Hagan el favor de despertar. Todos aquellos ingenuos, que los hay, que vieron un cambio de actitud cuando el Gobierno de Sánchez bajó los impuestos energéticos tras el ataque a Irán. Despierten. No, el Gobierno no había descubierto de pronto que freír a impuestos la electricidad era una indecencia. No se había vuelto liberal de repente. No le había entrado ningún arrebato de compasión fiscal. Lo que hizo en marzo fue bastante más vulgar y mucho más en línea con el proceder habitual del yerno de Sabiniano. Simplemente orquestó otro truco de cara a la galería.

Bajó temporalmente el IVA de la luz y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, lo envolvió todo en un discurso de protección al consumidor y dejó que el equipo de mercenarios de la propaganda hiciera el resto. Este Consejo de Ministros lo único que gestiona es el engaño.

Ahora, tres meses después, llega la realidad. Desde el próximo lunes, el IVA de la electricidad vuelve al 21% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve al 5,11%. Es exactamente lo que el propio Gobierno dejó preparado en el Real Decreto-ley 7/2026. La rebaja de junio quedaba subordinada a la evolución del IPC. Es decir, vendieron a bombo y platillo una rebaja fiscal mientras redactaban, de tapadillo, la cláusula para quitártela en cuanto el titular ya hubiera rendido políticamente. Lo habitual del trilero.

No se trataba de corregir una fiscalidad abusiva sobre un bien básico y fundamental. Si de verdad pensaran eso, la rebaja sería permanente en el tiempo. Se trataba de comprar unas semanas de oxígeno político. Se trataba de parecer protectores sin dejar de ser saqueadores. Se trataba, una vez más, de disfrazar de política social lo que no era más que cálculo de supervivencia.

Lo más revelador no es que suban otra vez los impuestos. Lo realmente revelador es el silencio. Cuando bajarlos convenía al relato, bajar impuestos dejó de ser anatema. Ya no era una herejía liberal, sino un gesto sensible. Vimos en las redes sociales a los sospechosos habituales defender las rebajas fiscales, inmunes a la realidad, capaces de defender una cosa y su contraria de manera simultánea. Pero ahora que toca volver a meter la mano en el bolsillo del ciudadano, ya no se les escucha tanto, ya no salen a pasear esa superioridad moral tan abyecta. Ahora todo se hace en voz baja. Es puro cálculo político.

Miren bien la jugada, porque vale para casi todo. No se trataba de un interés genuino por el ciudadano. No se trataba de una rebaja fiscal. Era un préstamo propagandístico. Durante unas semanas te devuelven un poco de lo que normalmente te roban, para que aplaudas. Después te lo quitan, en silencio, sin que te enteres. Y pretenden que creas que lo hacen porque te protegen. No nos protegen. Nos ordeñan.