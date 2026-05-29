El fiasco de una educación cada vez más decadente en Alemania

Según un estudio encargado por Unicef, solo el 60 % de los jóvenes de 15 años en Alemania posee todavía un "nivel mínimo de competencia" en lectura y matemáticas. El diario alemán Die Welt comentó al respecto lo siguiente: "Dicho sin rodeos, esto significa que el 40 % son prácticamente analfabetos y no dominan las operaciones aritméticas básicas. Esto nos sitúa en el puesto 34 de los 41 países analizados. Es una catástrofe".

Al mismo tiempo, informa el periódico, los estándares académicos se están rebajando de forma continua. Recientemente, varios estados federados alemanes eliminaron de la enseñanza primaria la división larga y los cálculos con números decimales. Uno de los motivos alegados fue que los alumnos cometían demasiados errores al dividir. Respondiendo a las críticas, la ministra de Educación de Baja Sajonia, Julia Willie Hamburg, realizó una observación tan curiosa como reveladora al afirmar que simplificar la enseñanza de las matemáticas constituía un "desarrollo científicamente fundamentado de la educación matemática".

La ministra pertenece al Partido Verde, cuyos simpatizantes son conocidos por su escasa afinidad con las matemáticas. Esta fue una de las conclusiones de una encuesta realizada por el Instituto Allensbach de Investigación de la Opinión Pública, en la que se preguntó a 1.118 alemanes mayores de 16 años, representativos de la población, cuáles habían sido sus mejores asignaturas en la escuela y en cuáles habían tenido peores resultados.

Uno de los hallazgos fue que, según sus propias respuestas, los votantes de Los Verdes destacaban especialmente en inglés y ciencias sociales. En cambio, obtenían peores resultados en historia y también mostraban un rendimiento significativamente inferior en matemáticas que los votantes de cualquier otro partido, con la única excepción de los simpatizantes de La Izquierda, que registraban con diferencia los peores resultados en esta materia.

Cada vez más personas sin formación escolar o profesional

La economía alemana lleva siete años estancada y una de las causas es este desastre educativo. Daniel Stelter escribe en su libro Absturz. So retten wir Deutschland (Caída libre. Cómo salvar Alemania): "En Japón, el 32 % de los estudiantes alcanza el nivel más alto de rendimiento matemático, mientras que en Alemania solo lo logra el 5 %. Las consecuencias se hacen visibles más adelante: en 2023, los investigadores japoneses registraron más de tres veces más patentes que sus colegas alemanes".

Stelter señala además que, según el MINT Nachwuchsbarometer 2023, el 22 % de los estudiantes alemanes eran considerados "de riesgo" y apenas poseían conocimientos básicos de números y operaciones aritméticas. Asimismo, el número de abandonos escolares ha alcanzado un máximo histórico en Alemania. Tras Rumanía, España y Hungría, Alemania presenta la cuarta tasa más elevada de abandono escolar de toda la Unión Europea.

La situación es todavía más preocupante entre los jóvenes adultos sin cualificación profesional. Según el Informe de Formación Profesional de 2025, 2,86 millones de personas de entre 20 y 34 años carecen de una titulación profesional, lo que equivale al 19,1 % de ese grupo de edad. Además, la proporción de aprendices que abandonan prematuramente su formación profesional se duplicó, al pasar del 10 % en 2005 a más del 20 % en 2020.

La situación en las universidades alemanas es aún peor. El 32 % de los estudiantes abandona sus estudios universitarios. "Cada vez más estudiantes carecen de los requisitos básicos necesarios para completar con éxito una carrera universitaria", observa Stelter.

Innovación: fuera del top 10 por primera vez

Además de la creciente hostilidad hacia el mérito y de la inmigración masiva, uno de los grandes problemas de Alemania es su sistema federal de educación. Cada uno de los 16 estados federados determina de manera independiente su política educativa y no existen estándares nacionales uniformes.

Todo ello tiene consecuencias económicas. En el Índice Global de Innovación de 2025, Alemania cayó del noveno al undécimo puesto y, por primera vez en muchos años, dejó de figurar entre las diez economías más innovadoras del mundo, mientras que China entró en el top 10 por primera vez. Según Stelter, Suiza lidera la clasificación desde hace años, seguida de Suecia y Estados Unidos. Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca también se sitúan por delante de Alemania.

Resulta especialmente llamativa la estrecha relación entre el grado de libertad económica y la capacidad innovadora de un país. En el Índice de Libertad Económica de 2026, Singapur y Suiza encabezan la clasificación; Dinamarca, Países Bajos y Suecia también figuran entre los doce primeros; Finlandia ocupa el puesto 13, mientras que Alemania se sitúa únicamente en el puesto 24.

"Los inventores alemanes", escribe el economista Stelter, "crearon la imprenta, el automóvil, la tecnología de rayos X, el formato MP3 y otras innumerables innovaciones que cambiaron el mundo. Esa capacidad innovadora está detrás de las industrias clave de las que depende hoy nuestra prosperidad".

Como país pobre en recursos naturales, Alemania depende especialmente de una población bien formada y altamente innovadora. Sin embargo, los fundamentos de esa fortaleza están desapareciendo. Alemania se queda cada vez más rezagada. El estudio PISA de 2022 documenta un deterioro dramático de los resultados. En matemáticas, los estudiantes alemanes de 15 años obtuvieron 475 puntos, lo que supone una caída de 25 puntos respecto a 2018.