Santi, un fontanero, desvela el negocio oculto en el cobre tras desmantelar la instalación antigua de un chalet

Los profesionales de la instalación recurren de forma sistemática a la retirada del cobre viejo cuando sustituyen las redes completas de agua por materiales modernos como el multicapa, un proceso que genera unos ingresos extraordinarios inmediatos debido a la alta cotización que mantiene este metal no férrico en los centros de reciclaje.

El especialista Santi Villafruela, conocido en redes sociales como Fontamadrid, ha registrado el proceso completo de desmontaje y posterior pesaje de una obra para demostrar el rendimiento económico directo que se esconde tras los tabiques de un inmueble unifamiliar.

El dilema del profesional en las reformas

La sustitución integral de los sistemas de conducción de agua plantea de forma recurrente una dicotomía operativa para los operarios del sector durante la planificación de los trabajos. El instalador abre el análisis sectorial planteando la cuestión clave que afrontan los trabajadores en el día a día de las obras: "¿Nos compensa a los fontaneros quitar todo el cobre antiguo cuando vamos a hacer una vivienda de multicapa entera?". La respuesta técnica e industrial se dirime directamente en las plantas de gestión de residuos, donde la pureza de los materiales recuperados cotiza al alza en el mercado secundario de metales. Por ello, el especialista insta a los profesionales a comprobar el resultado final de la operación: "Quédate hasta el final y veremos cuánto sacamos y cuántos kilos de cobre hemos sacado".

Control legal en la chatarrería

La llegada a las plantas autorizadas de reciclaje activa de forma automática un protocolo obligatorio de control que busca verificar la procedencia legal y garantizar la trazabilidad total de los componentes férricos y no férricos. Las directrices de seguridad ciudadana obligan a los operarios de la báscula a registrar de forma unívoca a los proveedores que transportan estos volúmenes de mercancía para evitar el comercio ilícito de materiales. "Ya estamos en la chatarrería y ya nos han dado el precio, ahora lo subiré, pero nos piden de momento dos DNI", detalla el profesional sobre los requisitos de identificación administrativa previos a la descarga. Una vez cumplimentado el registro en el mostrador, se procede a la verificación del lote: "Vamos a cortar lo que nos han dado, ¿vale chicos?".

Un beneficio neto de 1.588 euros

La rentabilidad real de las tareas de desmantelamiento en viviendas unifamiliares se refleja de forma directa en la liquidación final tras pasar por el sistema de pesaje industrial. Tras cargar todos los materiales retirados en el vehículo de trabajo, el volumen de los tubos y conexiones extraídos del chalet ha alcanzado un valor económico que complementa de forma sustancial los márgenes de la propia obra de fontanería. "Nos han pagado el total de 1.588 euros por todo el cobre que hemos llevado en la furgoneta", confirma el especialista tras recibir el abono de la planta de reciclaje, concluyendo que "así que por hoy el día ha salido redondo".

El acuerdo previo con el cliente

Este tipo de intervenciones y la posterior gestión de los residuos sobrantes de una obra exigen una delimitación clara de las competencias y la propiedad de los materiales antes de iniciar la demolición. El instalador recalca que la retirada del metal debe estar siempre pactada, aclarada y aprobada por el cliente de forma previa al inicio de los trabajos en el inmueble para evitar conflictos posteriores sobre la titularidad del residuo: "Todo esto se habla con el dueño antes de hacer nada: o lo quitas o lo quito". La decisión determina quién se hace cargo de la limpieza pesada y quién se beneficia del rendimiento en el mostrador de la planta.