Un extrabajador de la Seguridad Social de EEUU, acusado de robar más de 116.000 dólares en prestaciones por discapacidad

Un antiguo trabajador de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (el equivalente a la Seguridad Social española) ha sido acusado de desviar y robar hasta 116.537 dólares en prestaciones por discapacidad. Según la fiscalía federal, Najee Alexander Corbett, de 37 años, utilizó su acceso interno a los sistemas de la SSA para redirigir pagos destinados a personas con trastornos de salud mental hacia sus propias cuentas o las de sus cómplices.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Maryland, Najee Alexander Corbett está acusado de fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravado, robo de propiedad gubernamental y declaraciones falsas, tal y como se asegura desde el medio estadounidense Fox. Desde la Fiscalía se señala que este antiguo empleado trabajó como representante de atención al cliente en la Administración del Seguro Social (SSA), y que gracias a ese puesto pudo acceder a bases de datos confidenciales del sistema que contenían información personal identificable de los solicitantes de prestaciones.

Se habría apropiado de las prestaciones de otras personas

En palabras de la acusación, Corbett planeó de forma deliberada un plan entre febrero y abril de 2023 para defraudar a la Administración del Seguro Social. Los fiscales afirman que Corbett cobró de forma fraudulenta prestaciones del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) destinadas a otras personas para su uso personal y el de sus socios. El Seguro de Ingreso Suplementario es un programa federal de EEUU, administrado por el Seguro Social, que está destinado a personas con discapacidades, que sufren ceguera o que tienen ingresos muy bajos.

Como parte del presunto plan orquestado por Corbett, este se habría dirigido a los solicitantes del SSI diagnosticados con trastornos de salud mental y habría alterado los registros de estos en la base de datos del SSA para incluir cuentas bancarias que él controlaba, así como su dirección postal para poder recibir los beneficios de estas prestaciones.

Habría robado hasta 116.537 dólares

Según los fiscales, el acusado también habría modificado la fecha de elegibilidad para los pagos de las prestaciones de ciertos solicitantes en la base de datos, generando pagos con efecto retroactivo a nombre de dichos solicitantes. Posteriormente, según las autoridades, Corbett hizo que los pagos de los beneficios del SSI se transfirieran a cuentas bancarias bajo su control y se enviaran por correo a su domicilio. En suma, los fiscales federales calculan que Corbett recibió 116.537,62 dólares en pagos por discapacidad a través del SSI, quedándose con 71.304,62 dólares.

De ser hallado culpable de todos los delitos que se le imputan, Corbett podría pasar una larga temporada en la cárcel. En concreto, los fiscales señalan que Corbett se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión por fraude electrónico, hasta 20 años por fraude postal, hasta 10 años por robo de propiedad gubernamental, hasta cinco años por declaraciones falsas y dos años obligatorios por robo de identidad agravado. Sin embargo, tal y como se señala en el artículo, los propios fiscales también indican que las sentencias reales por delitos federales suelen ser menores que las penas máximas, de manera que el tiempo real que pueda pasar en la cárcel este acusado (de ser ciertas las acusaciones) seguramente sería menor del que sería según las penas máximas.