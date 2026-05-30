Así devora los salarios la inflación: el sueldo real de los españoles no ha crecido nada desde 2008

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a desmentir con sus datos al Gobierno de Pedro Sánchez cuando este afirma que atravesamos un gran momento económico o que "estamos mejor que nunca". Así lo ha hecho a través de la publicación de la última Encuesta de Estructura Salarial donde se observa cómo el salario medio real de los trabajadores no ha crecido nada desde el año 2008 hasta el año 2024 (últimos datos disponibles).

Si uno observa los últimos datos publicados (que se pueden ver aquí), verá cómo el salario medio nominal en 2024 se ubicó en torno a los 29.540 euros, mientras que en el año 2008 el salario medio nominal fue de 21.883 euros. A simple vista, podría parecer que el salario medio de los españoles ha crecido mucho desde 2008, aunque la realidad es que detrás de estas cifras se esconde una inflación acumulada del 35% entre 2008 y 2024.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución tanto del salario medio nominal como del salario medio real entre 2008 y 2024:

Como se puede ver, mientras el salario medio nominal ha crecido prácticamente un 35%, la inflación acumulada durante ese periodo ha sido de la misma cantidad, haciendo que el salario medio real de los españoles haya permanecido intacto entre 2008 y 2024. Dicho de otra forma, el salario medio real de los españoles lleva estancado 16 años.

Por otro lado, si observamos la evolución del salario medio real en otros sectores característicos de nuestra economía como son la hostelería o la construcción, veremos que el paso de los años no ha sido más favorable para los trabajadores de estos sectores, sino más bien al contrario.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución del salario medio real tanto para el sector de la hostelería como para el sector de la construcción:

Así pues, podemos ver cómo tanto para el sector hostelero como el de la construcción los salarios reales no es que se hayan estancado, es que incluso han caído con respecto a 2008. En el caso de la hostelería, el salario medio real de 2024 es un 6,3% inferior al de 2008, mientras que en el caso de la construcción la caída ha sido del 3,54% en esos 16 años.

Por último, si observamos la evolución del salario mediano (es decir, el valor que divide a los trabajadores en dos mitades iguales: el 50% cobra por debajo y el 50% cobra por encima), vemos que también ha sufrido un claro estancamiento entre 2008 y 2024.

De acuerdo con los datos del INE, el salario mediano real de los españoles ha caído un 0,5% entre 2008 y 2024, a pesar de que el salario mediano nominal sí que ha crecido en esos 16 años. La inflación acumulada durante ese periodo ha sido mayor que el incremento salarial, haciendo que se haya perdido poder adquisitivo.

Todos estos datos ponen de manifiesto que España no vive un gran momento económico, a no ser que entendamos por "gran momento económico" tener un salario mediano real inferior al de 2008, año en el que el salario medio tanto en la construcción como en la hostelería era sustancialmente superior al actual. A España aún le queda mucho margen para poder afirmar que vive un buen momento económico.