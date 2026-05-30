La realidad del mercado laboral: del maquillaje de Díaz al 'récord' de afiliados de Sánchez

Veintidós millones de afiliados. Con esa cifra, con la camiseta de la selección y música épica de fondo, Pedro Sánchez celebró uno de los hitos que más ha repetido a lo largo de esta legislatura. El problema es que detrás de ese número hay muchas más capas de las que el Gobierno quiere reconocer.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con José María Rotellar, economista y analista habitual de Libre Mercado, para desgranar uno a uno los artificios estadísticos que sostienen el relato oficial sobre el empleo en España.

El primer problema es que los 22 millones no son personas, sino afiliaciones. Hay trabajadores con varias altas simultáneas en la Seguridad Social, con lo que el número de personas reales en el mercado laboral es menor. Pero eso es casi lo de menos. Lo verdaderamente relevante es la distorsión que ha introducido la reforma laboral de Yolanda Díaz con los fijos discontinuos. Una figura que existía para casos muy concretos —trabajadores del sector turístico que no trabajaban durante meses— ha pasado de afectar a unas decenas de miles de personas a superar el millón. Esos trabajadores, cuando no están trabajando, no computan como parados: quedan clasificados como demandantes de empleo ocupados, una categoría que a efectos prácticos los hace desaparecer de las estadísticas de desempleo.

Cifras maquilladas

El resultado es que la cifra oficial de paro registrado —2,35 millones— convive con más de 4,1 millones de demandantes de empleo totales. La diferencia, casi 1,8 millones de personas, se reparte entre fijos discontinuos inactivos, personas con disponibilidad limitada para trabajar y otros colectivos que el Ministerio excluye del cómputo oficial. Como apunta Rotellar, no todo esto es maquillaje de este gobierno —también otros ejecutivos han retocado las series históricas—, pero el volumen de distorsión introducido en esta legislatura no tiene precedentes recientes y, además, impide cualquier comparación fiable con datos anteriores porque no se ha mantenido ninguna serie homogénea.

Hay detrás de esos números: un mercado laboral que crece en cantidad pero retrocede en calidad. Las horas trabajadas no han crecido al ritmo que cabría esperar con esas cifras de afiliación, porque el empleo a tiempo parcial —muchas veces involuntario— gana peso frente al empleo a jornada completa. La productividad sigue siendo el gran mal estructural de la economía española. Y el absentismo laboral, con más de 1,6 millones de personas de media diaria que no acuden a su puesto de trabajo, representa un coste brutal para las empresas y una anomalía difícil de justificar fuera de los años de pandemia.

Poco cualificados

A todo ello se suma una compresión salarial que el Gobierno presenta como logro pero que esconde un problema serio: la subida del SMI en más de un 60% desde 2018 ha obligado a las empresas a topar los salarios más altos para compensar costes, lo que está expulsando del mercado laboral a los trabajadores más cualificados. España está virando, de forma silenciosa pero sostenida, hacia sectores de bajo valor añadido y mano de obra poco cualificada, justo en el momento en que la inteligencia artificial va a ampliar las diferencias entre quienes generan valor y quienes no.

El diagnóstico de Rotellar es claro: la economía española está sujeta con alfileres, sostenida por el gasto público y por el efecto estadístico de una reforma laboral que esconde más de lo que muestra. El siguiente gobierno, sea quien sea, heredará una situación estructuralmente deteriorada que exigirá reformas profundas. La medicina, como recordó Rotellar citando a Thatcher, es amarga. Pero el enfermo la necesita.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo de los datos de empleo en España, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.