La DGT se gasta 92.000 euros en merchandising de la Guardia Civil: gorras, pulseras y hasta pendientes de oro y plata

Si hay una institución pública en España que cada cierto tiempo esté en el punto de mira, esa es la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque en los últimos tiempos la DGT suele ser noticia por las declaraciones de su director general, Pere Navarro (como cuando afirmó que no quería coches privados en el centro de las ciudades o que había que imponer la tasa "0,0" al volante), en esta ocasión la polémica viene por uno de sus últimos contratos públicos.

El contrato en cuestión tiene que ver con la contratación de "un suministro de merchandising para diferentes unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil", que se divide en 22 lotes con un coste total de 91.941 euros (75.985 euros sin incluir el IVA):

El lote 1 está compuesto por gorras , cuyo coste asciende a 1.512,5 euros.

El lote 2 está compuesto por un set de bolígrafos y portaminas , cuyo coste asciende a 1.270,5 euros.

El lote 3 está compuesto por alfombrillas para ratón , cuyo coste asciende a 1.210 euros.

El lote 4 incluye abanicos , cuyo coste es de 726 euros.

El lote 5 está compuesto por llaveros , cuyo coste es de 4.235 euros.

El lote 6 incluye carpetas portafolios , cuyo coste es de 4.840 euros.

El lote 7 está formado por pendrives , cuyo coste es de 1.815 euros.

El lote 8 está compuesto por tazas , cuyo coste es de 5.445 euros.

El lote 9 incluye bufandas tubulares , cuyo coste asciende a 1.815 euros.

El lote 10 está formado por blocs de notas , con un precio de 2.722,5 euros.

El lote 11 lo forman bolsas porta-móviles , cuyo coste asciende a 2.420 euros.

El lote 12 lo forman bidones , con un coste de 5.142 euros.

El lote 13 está compuesto por cajas de colorines , cuyo precio es de 907,5 euros.

El lote 14 lo forman pegatinas , cuyo coste es de 4.991,25 euros.

El lote 15 lo componen pulseras , con un precio de 13.007,5 euros.

El lote 16 está formado por paraguas , cuyo coste asciende a 907,5 euros.

El lote 17 está compuesto de pines , con un precio total de 6.050 euros.

El lote 18 lo forman mochilas tácticas básicas , con un coste de 2.420 euros.

El lote 19 está compuesto de monedas institucionales con cápsula , con un precio de 1.996,5 euros.

El lote 20 lo forman artículos de bisutería , con un precio de 1.875,5 euros.

El lote 21 incluye regalos institucionales , con un coste total de 6.667,1 euros.

El lote 22 incluye metopas, con un coste de 19.965 euros.

Algunos datos llamativos los encontramos en el lote 21 de regalos institucionales, donde hay figuras de mármol de la Guardia Civil, juegos de pendientes de plata con forma de tricornio, alfileres dorados y plateados con forma de tricornio, gemelos dorados, etc. No es la primera vez que la DGT "sorprende" con este tipo de licitaciones, ya que en abril de este mismo año anunció la formalización de un contrato público para la compra de 300 sombrillas por un valor de 44.997 euros.