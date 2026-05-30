Una fábrica de diamantes con capital de Leonardo di Caprio renuncia a Málaga por el "colapso eléctrico"

Una inversión frustrada en Málaga ha destapado el problema que tiene la ciudad con la energía. Diamond Foundry, una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de diamantes sintéticos para la creación de chips de alto rendimiento, ha renunciado a una inversión de 1.000 millones por "la saturación de la red eléctrica".

La compañía de diamantes monocristalinos nacida en 2012 y participada por el actor Leonardo DiCaprio —protagonista de una película que denunciaba el lado oscuro de la extracción de diamantes en África— ya cuenta con un proyecto en Trujillo y, según ha trascendido, ahora ha decidido renunciar a Málaga para instalarse en Zaragoza y continuar desarrollando una tecnología que supone la fabricación de chips basados en diamantes artificiales, más eficientes que el silicio y con un menor gasto de energía.

La noticia la contó Felipe Romera, director del Málaga Tech Park, en un programa de Canal Málaga dedicado a hablar de las ventajas competitivas de la ciudad para proyectos tecnológicos pero que tiene en la energía el mayor problema. Según Romera, la compañía pidió 5 MW de potencia y sólo "les daban 1 MW". "Se han ido por la luz. La luz es un tema muy serio", explicó Romera, hablando del problemón que supone la saturación del nodo de Cártama, del que depende el parque y que puede frenar su desarrollo.

Tras trascender la renuncia, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, señaló que ya venían avisando de que la "saturación de la red eléctrica en Málaga estaba frenando el crecimiento" de la provincia. El mazazo de que una fábrica "deje de invertir mil millones por falta de electricidad" viene a confirmarlo, dijo.

"Hemos perdido oportunidades de negocio, de crecimiento y de empleo para nuestros jóvenes. Y todo porque no se le podía garantizar la potencia eléctrica", ha dicho Salado cargando contra "la incapacidad manifiesta del Gobierno central en materia de vivienda, de movilidad, de infraestructuras hídricas" y que alcanza "otro nivel ante el colapso eléctrico que ya comienza a estrangular el crecimiento de la provincia".

En el mismo sentido se pronunció la delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, que también reclamó más infraestructuras eléctricas y energéticas para no seguir perdiendo proyectos, recordando que hace dos años la Junta mandó la propuesta de planificación al Ministerio pero que no fue hasta octubre del año pasado cuando el Gobierno publicó un primer borrador frente al que presentaron alegaciones.

Viviendas bloqueadas

La renuncia de Diamond Foundry, subrayó, es un "golpe muy duro para las aspiraciones industriales y tecnológicas" de Málaga que además no sólo afecta a estos grandes proyectos sino a la construcción de nuevas viviendas. Según Navarro, actualmente hay más de 25.000 viviendas bloqueadas por la falta de potencia eléctrica y por la incapacidad de dar respuesta a nuevas demandas energéticas. "Estamos viendo cómo municipios enteros encuentran enormes dificultades para desarrollar suelo residencial, empresarial o turístico por un problema estructural que depende directamente de las inversiones y decisiones del Gobierno central, que nos aboca a una parálisis sin precedentes".

Salado también se refirió al problema del freno en estas 25.000 viviendas: "La falta de infraestructuras para abastecer a la provincia de Málaga de la energía eléctrica necesaria es un gravísimo problema que se une a la falta de vivienda, de infraestructuras hídricas y de movilidad".

Del tema de la saturación de la red que denuncia también la industria habló este jueves la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, para decir que "no hay ninguna industria que no se haya podido conectar porque falte infraestructura de Red Eléctrica". Según Corredor, el elemento "más crítico" para poder invertir son las tramitaciones.

Corredor señaló la necesidad de que se publique la planificación del Gobierno para la tramitación de nuevas infraestructuras y también consideró que hay "una cierta sobredemanda de proyectos que han acaparado legalmente y legítimamente esta capacidad" que no está relacionada con el grado de "maduración" de los proyectos. Mientras, desde las eléctricas se ha denunciado que la red acumula años de retraso en la construcción de infraestructuras.

En un foro en Bilbao, Corredor defendió que ahora el Ministerio está "poniendo medios" para "determinar las capacidades de determinado tipo de demanda", también para "que este acaparamiento se acorte en el tiempo". "Se les va a poner una serie de garantías, como pagar por el tiempo que están con este acceso concedido sin incorporarse a la red", aseguró, y también apuntó que la nueva planificación eléctrica con horizonte 2030 se aprobará probablemente a finales de año.