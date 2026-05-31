Más pisos en el mismo terreno, la estrategia de Boston para bajar el precio de la vivienda

La crisis de vivienda que se vive en España requiere de soluciones políticas inmediatas a aquellos problemas que pueden solucionarse desde las instituciones, como son los relativos a la facilitación de la creación de vivienda por parte de las constructoras o al hecho de dar protección jurídica a los propietarios. Esto es algo que el propio FMI ha visto necesario en uno de sus últimos informes, cuando ha recomendado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "reduzca la inseguridad jurídica", tal y como explicamos aquí.

Uno de los aspectos que menos suele tratarse cuando se habla de la construcción de vivienda es cómo la legislación urbanística puede llegar a ser determinante a la hora de que haya más o menos vivienda construida, ya que en función de las mayores restricciones de densidad se podrá construir (o no) una mayor cantidad de vivienda, contribuyendo así a que los precios caigan más.

Esto último es lo que ha analizado un estudio sobre la vivienda en Boston, donde se ha demostrado que relajar las restricciones urbanísticas (especialmente las reglas de densidad) hace que aumente la oferta de vivienda y se reduzcan los precios.

El estudio Under the (Neighbor)Hood: Understanding Interactions Among Zoning Regulations ha encontrado que "las normas de zonificación restrictivas desplazan el parque de viviendas hacia unidades más grandes, lo que aumenta los precios por unidad de vivienda. Las restricciones de densidad menos estrictas, ya sea por sí solas o junto con otras normas menos restrictivas, son las más eficaces para aumentar la oferta y reducir los precios y los alquileres por unidad de vivienda".

Menos restricciones = precios más bajos

"Nuestra primera conclusión es que las restricciones de densidad menos estrictas, junto con la autorización de viviendas multifamiliares (bloques de pisos), aumentan el número medio de viviendas por parcela en un 62% en todas las zonas reguladas". Es decir, aquí se explica que construir bloques de pisos en lugar de casas unifamiliares en el mismo terreno hace que el número medio de viviendas sea un 62% mayor.

Por otro lado, los autores también observan que "las regulaciones estrictas de densidad aumentan el tamaño de la parcela, la superficie habitable y el número de dormitorios y baños. Además, constatamos que los alquileres mensuales de viviendas multifamiliares por unidad son un 4,2% y un 6,9% (54 y 101 dólares) más bajos, de media, en las zonas donde las regulaciones de densidad son más laxas".

Menos restricciones: precios más bajos

"En el caso de las viviendas unifamiliares, unas normas de densidad menos estrictas provocan una caída del 4,4% (28.488 dólares) o del 2,2% (13.394 dólares) en el precio de venta". Es decir, el simple hecho de construir un mayor número de viviendas de menor tamaño en lugar de un menor número de viviendas de mayor tamaño es lo que hace que los precios tanto de compra como de alquiler caigan en la proporción mencionada.

De esta forma, vemos que algo tan obvio como el hecho de construir más viviendas en el mismo terreno por la vía de reducir el tamaño de dichas viviendas (siempre que tengan un mínimo de habitabilidad) es algo que permite no sólo que haya más hogares, sino que los precios del alquiler y de la compraventa caigan. Esta es sin duda una política que debería fomentarse en nuestro país, junto con la de elevar la altura de los edificios.