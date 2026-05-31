Milei hunde la prima de riesgo a niveles de 2018: crece la confianza de los inversores y se consolida el crecimiento

La economía de Argentina sigue dando señales de su recuperación. Las políticas liberales del Gobierno de Milei, basadas en el control del gasto público y el fomento de la actividad empresarial, prescindiendo del impulso que ejerce sobre la economía el Estado, han logrado asentar unas sólidas bases que podrían favorecer una importante recuperación en el futuro.

En este contexto, una de las claves ha sido, también, la búsqueda de la estabilidad monetaria. Si los gobiernos kirchneristas recurrían a la emisión monetaria para cubrir el déficit, Milei ha optado por realizar un ajuste fiscal que permita parar la emisión desbocada de dinero y, de este modo, controlar la inflación. Esto es lo que ha posibilitado, en buena medida, que se hunda la prima de riesgo.

Milei hunde la prima de riesgo

Lo que permite que una economía crezca y se desarrolle de forma sostenible es el ahorro y la acumulación de capital, para lo cual es necesaria la inversión. Esto es lo que posibilita, precisamente, el sistema de libre mercado, frente a la planificación central del socialismo, puesto que la posibilidad de obtener un rendimiento derivado de estas inversiones ejerce como un incentivo para los inversores.

En consecuencia, para atraer las inversiones, un país debe contar, además, con un orden institucional que proporcione seguridad jurídica y estabilidad para la actividad económica. En este sentido, uno de los indicadores clave para medir la confianza de los inversores en un país concreto es la prima de riesgo.

En el caso de Argentina, la prima de riesgo, medida por la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos a diez años respecto a los de EEUU, está alcanzando niveles que no registraba desde hacía casi una década. De acuerdo con los datos proporcionados por el portal especializado Finanzas Argy, este 29 de mayo la prima de riesgo argentina se ha situado en los 488 puntos, unos niveles que no se alcanzaban desde mediados de 2018.

Finanzas Argy

Así, cabe recordar que la caída de la prima de riesgo de Argentina comenzó prácticamente desde que Milei llegó a la Casa Rosada. De este modo, se demostraba cómo crecía la confianza de los inversores en las políticas que podía desarrollar el Gobierno argentino bajo la dirección de Javier Milei.

Lo más importante es que esta tendencia ha permanecido hasta el momento. Precisamente, en Libre Mercado hemos informado de cómo el pasado mes de enero la prima de riesgo de Argentina ya pulverizaba los registros del año 2018. Concretamente, a principios del mes cayó hasta los 554 puntos, unos niveles en los que no se situaba desde hacía ocho años. Y la posibilidad de crecimiento a futuro de la economía del país es uno de los factores fundamentales en este sentido.

De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, según los datos publicados por el Indec, la economía de Argentina está creciendo y, además, asentando su actividad sobre sólidos fundamentos, prescindiendo además del dopaje que ejerce el gasto público. Concretamente, el pasado mes de marzo la actividad económica, medida según el estimador mensual de actividad económica (EMAE), registró un incremento interanual del 5,5% en términos anuales.

En consecuencia, las proyecciones de Fitch Ratings sitúan el crecimiento de la economía de Argentina en el 3,2% al término de este año 2026. Así, si finalmente el PIB argentino termina el año en tasas positivas, la economía del país crecerá durante dos años consecutivos, un hito que no sucede desde hace 15 años.