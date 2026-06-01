El croata Boris Vujcic sustituye a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE

Cambio de sillones en el Banco Central Europeo (BCE). El croata Boris Vujcic asume desde este lunes la vicepresidencia del organismo en sustitución del español Luis de Guindos, que concluye su mandato de ocho años en la institución. De este modo, el hasta ahora gobernador del Banco Nacional de Croacia ocupará el cargo durante un periodo de ocho años no renovable y se convertirá en el principal colaborador de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

El relevo se produce tras completar el proceso institucional previsto para los nombramientos de la cúpula del BCE. En cualquier caso, lo cierto es que la llegada de Vujcic pone fin a un periodo marcado por desafíos como la pandemia, la guerra en Ucrania y las tensiones financieras internacionales.

Respaldo de las instituciones europeas

La designación de Boris Vujcic recibió el respaldo del Parlamento Europeo el pasado 10 de marzo. Posteriormente, el Consejo Europeo formalizó su nombramiento para que asumiera el cargo a partir del 1 de junio. Antes de ello, el economista croata ya había logrado el apoyo del Eurogrupo y de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea reunidos en el Ecofin. Aunque la decisión final corresponde al Consejo Europeo, estos avales constituyen pasos habituales dentro del procedimiento de nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE.

Así las cosas, Vujcic iniciará un mandato de ocho años no renovable, tal y como establecen las normas de funcionamiento de la institución. De hecho, su incorporación le permitirá ocupar uno de los seis puestos que integran el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y convertirse en el vicepresidente del Consejo de Gobierno de la entidad, el principal órgano encargado de las decisiones de política monetaria de la zona euro.

Concretamente, la elección de Vujcic se produjo después de que el Eurogrupo le nominara formalmente para el cargo. Así, el croata se impuso el pasado 19 de enero a candidatos presentados por otros Estados miembros. Por su parte, España no presentó aspirante para suceder a Luis de Guindos.

Ocho años de Luis de Guindos

La salida de Luis de Guindos coincide con un balance positivo de su etapa al frente de la vicepresidencia. Cabe recordar que, en una conferencia celebrada el pasado 27 de mayo, el economista español destacó que durante su mandato no se produjo ningún incidente relevante que comprometiera la estabilidad financiera de la eurozona. "Me enorgullece que, durante mi mandato de los últimos ocho años, no hayamos tenido ningún incidente importante en materia de estabilidad financiera en la zona del euro", señaló Guindos ante los medios de comunicación.

En este sentido, el exvicepresidente subrayó la capacidad de resistencia mostrada por el systema financiero europeo durante un periodo especialmente complejo. Entre los acontecimientos que marcaron estos años citó la pandemia de covid-19, la posterior reapertura económica, la invasión rusa de Ucrania y diversos episodios de tensión en los mercados financieros internacionales. Asimismo, Guindos también recordó situaciones como la crisis de los bancos regionales estadounidenses o el colapso de Credit Suisse, acontecimientos que pusieron a prueba la fortaleza de las entidades financieras y de los mecanismos de supervisión europeos.

No obstante, en sus últimas intervenciones públicas como vicepresidente, Luis de Guindos insistió en la necesidad de completar la unión bancaria europea, una de las reformas pendientes desde la crisis financiera. Según explicó, aunque Europa cuenta ya con una supervisión bancaria común y con mecanismos compartidos para la resolución de entidades en dificultades, todavía falta desarrollar plenamente un sistema común de garantía de depósitos.

Con todo, el economista español defendió la creación del denominado Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS), considerado el tercer pilar de la unión bancaria. A su juicio, la unión monetaria europea seguirá incompleta mientras no se complete también la unión bancaria mediante un mecanismo común que proteja los depósitos en todos los países participantes.