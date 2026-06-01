El Gobierno cambia las reglas de los neumáticos: el símbolo que debes buscar en tu coche

El Gobierno ha cambiado la normativa sobre los neumáticos de invierno y, desde ahora, un pequeño símbolo grabado en el lateral de la rueda será el que determine si el vehículo cumple o no los requisitos exigidos para circular en estas condiciones.

La modificación se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y afecta a la definición de los denominados 'neumáticos certificados para invierno', una categoría que incluye tanto los neumáticos de invierno tradicionales como muchos de los cada vez más populares neumáticos todo tiempo o All Season.

La clave está en un distintivo conocido como 3PMSF, un pictograma que representa una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior. A partir de ahora, ese símbolo será imprescindible para que un neumático pueda ser considerado oficialmente apto para condiciones invernales.

El dibujo que ahora debes buscar en tus ruedas

Símbolo de los neumáticos de invierno homologados.

Hasta ahora, muchos conductores identificaban los neumáticos de invierno por el marcaje M+S (Mud and Snow, barro y nieve), presente en numerosos modelos comercializados en España. Sin embargo, la nueva regulación pone el foco en el distintivo 3PMSF, que acredita que el neumático ha superado pruebas específicas de comportamiento en nieve.

Desde la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos (Afane) recuerdan que este símbolo puede encontrarse grabado en el costado de la rueda y advierten de que será el elemento que permita identificar los neumáticos certificados para invierno.

La modificación afecta también a los neumáticos todo tiempo, cada vez más utilizados por conductores que buscan una solución válida durante todo el año sin necesidad de cambiar las ruedas en función de la estación.

¿Hay que cambiar los neumáticos?

La respuesta es no. La nueva norma no obliga a todos los conductores a sustituir sus neumáticos ni a instalar ruedas de invierno.

Lo que cambia es la definición legal de qué neumáticos pueden considerarse aptos para circular cuando las autoridades exigen equipamiento especial por nieve o cuando se aplican restricciones invernales en determinadas carreteras.

En esas situaciones, únicamente los neumáticos que cumplan los requisitos establecidos por la nueva normativa podrán ser considerados equivalentes a los neumáticos de invierno.

Más cambios en la normativa

La reforma introduce además nuevas condiciones relacionadas con la velocidad homologada de este tipo de neumáticos. Según el texto aprobado, deberán tener una capacidad de velocidad igual o superior a la máxima prevista para el vehículo o, al menos, de 160 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima del vehículo supere esa cifra.

Asimismo, la normativa mantiene la exigencia de una profundidad mínima de dibujo de 1,6 milímetros para los turismos, un requisito fundamental para garantizar la adherencia y la seguridad sobre el asfalto.