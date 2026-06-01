Los datos que Mónica García oculta sobre la sanidad y los inmigrantes

Este mismo lunes la ministra de Sanidad Mónica García ha presentado un informe llamado "Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España". Un documento con el que pretende demostrar no sólo que los inmigrantes hacen un menor uso de la sanidad que los nacidos en España, sino que los extranjeros que vienen a nuestro país están más sanos que los nacionales.

La propia ministra de Sanidad ha publicado el siguiente post en X donde explica dicho informe:

Desmontamos con datos el relato del odio: La población migrante utiliza menos la sanidad que la población nacida en España. La universalidad no solo es más justa: también ahorra dinero al sistema sanitario. pic.twitter.com/mKHsibi27N — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 1, 2026

"El principal relato que se ha querido instalar en torno a la migración y la sanidad no se sostiene. La población migrante utiliza menos el sistema sanitario que la población nacida en España. Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en atención primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas", comenzaba diciendo la ministra.

"En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18% y un 51% más visitas a atención primaria, entre un 32% y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24% y un 38% más enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España. La universalidad no es solamente una cuestión de justicia social, no es solamente una cuestión de solidaridad y de humanidad, es que es también una cuestión de eficacia y de eficiencia sanitaria", continuaba Mónica García.

"Los sistemas universales funcionan mejor porque permiten a las personas que accedan antes al sistema sanitario que puedan favorecer la continuidad asistencial, que puedan favorecer el diagnóstico precoz y que puedan evitar los problemas que podían resolverse en la atención primaria en lugar de acabar convirtiéndose en un episodio agudo que necesite de la urgencia o de un ingreso hospitalario", terminaba la titular del Ministerio de Sanidad.

¿Qué dice realmente el informe?

El informe, que se puede leer aquí, se basa en una encuesta a 7.618 personas de 18 años o más. Algunas de las principales conclusiones del informe no han sido mencionadas por la ministra, como son varias de las que vamos a explicar a continuación.

Para empezar, hay algunos datos en los que no se tiene en cuenta el mayor envejecimiento de la población española. Si observamos la edad media, la población nacida en España presenta una media de 45,33 años, mientras que la de la población extranjera es de 41,26 años. En el caso de los nacidos en África, la edad media es de 39,23 años, y para los nacidos en Sudamérica ronda los 39,5 años (según el INE, datos de 2025). Hay que recordar que los inmigrantes irregulares también pueden acceder a la sanidad pública y que no son tenidos en cuenta en el INE, aunque esta población se caracteriza por ser más joven.

Entre los encuestados, el 92,3% de las personas nacidas en España declararon haber acudido a servicios del sistema sanitario (atención primaria, consultas hospitalarias, ingreso hospitalario o urgencias) en el último año. El 90,6% de los nacidos fuera de España también acudieron. Entre estos últimos, lo hicieron el 85,2% de los africanos y el 90,4% de los latinoamericanos.

Es decir, la diferencia en el uso del sistema sanitario entre los nacidos en España y los extranjeros es muy pequeña, aun sin tener en cuenta que la población española está significativamente más envejecida. Por otro lado, si analizamos adónde acudieron las personas que declararon haber hecho uso del sistema sanitario (es decir, si fue a la sanidad pública o a la privada), obtenemos lo siguiente:

Como se puede ver, mientras que sólo el 59,3% de los españoles declaró haber acudido de forma exclusiva a la sanidad pública, esta cifra asciende al 61,5% entre los extranjeros, destacando especialmente el caso de los latinoamericanos, donde el 65,7% acudieron sólo a la sanidad pública en 2024. El propio informe dice que "se observa una mayor asistencia exclusiva a la sanidad pública por parte de los nacidos fuera de España (61,5% frente a 59,3%)".

Por otro lado, en cuanto a la asistencia a consulta de facultativo especialista de atención primaria, el 58,6% de los españoles acudieron a la sanidad pública, frente a un 59,6% de los extranjeros. Entre estos vuelven a destacar los latinoamericanos, ya que el 61,8% de ellos acudieron a la sanidad pública para este tipo de citas médicas.

En cuanto a los ingresos hospitalarios en la sanidad pública, tenemos que mientras sólo el 9,2% de los españoles declararon haber tenido al menos un ingreso hospitalario en el último año, ese porcentaje se eleva al 10,5% en los extranjeros, siendo del 11,3% en personas que provienen de Latinoamérica.

También la asistencia a servicios de urgencias en la sanidad pública es mayor en extranjeros que en españoles, ya que el 37,2% de los españoles encuestados declararon haber asistido a servicios de urgencias por la sanidad pública, mientras que por parte de los extranjeros lo hicieron el 43,3%. Siendo en el caso de los nacidos en África el 40,7% de estos y el 44,7% de los nacidos en Latinoamérica.

Sobre consultas a un profesional sanitario de la salud mental, el 18,2% de los españoles declararon haber recurrido a ello, por un 18,1% de los extranjeros. Entre estos destacan los africanos (22,2%).

Estos son algunos de los datos que Mónica García no ha mencionado en su intervención y que demuestran que si bien es cierto que los españoles hacen un mayor uso de la atención primaria y las consultas hospitalarias (la tasa es mayor aun teniendo en cuenta que la población española está más envejecida), también es verdad que los extranjeros hacen un mayor uso de servicios de urgencias e ingresos hospitalarios (siendo estos servicios más caros y saturados) y dependen más de la sanidad pública que los españoles.

Por último, ante la mención de que los extranjeros contribuyen con sus impuestos al pago de la sanidad, hay que decir que siendo esto cierto, no es menos cierto que la aportación de los extranjeros es sustancialmente menor que la de los españoles. Hace unas semanas contábamos en este medio que la aportación de los extranjeros al pago del IRPF (que supone alrededor del 44% de todos los ingresos impositivos) en 2023 fue del 5,25% del total, siendo el 13,2% de la población. Esto se debe a que tienen salarios más bajos en promedio que los españoles, con lo que también los lleva a gastar menos y aportar menos a través de impuestos como el IVA, IIEE, etc.