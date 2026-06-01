Expertos alertan que la reforma de prevención laboral pone en riesgo el modelo preventivo de las empresas españolas

El anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impulsado por el Ministerio de Trabajo ha encendido las alertas entre expertos y profesionales del sector, que consideran que la propuesta trasciende una mera actualización técnica de la normativa vigente y plantea una transformación profunda del modelo preventivo español.

Existe un amplio consenso en que la legislación necesitaba adaptarse a nuevos desafíos como los riesgos psicosociales, la salud mental, la digitalización de los entornos de trabajo, el envejecimiento de las plantillas o los efectos del cambio climático sobre la actividad laboral. Sin embargo, los análisis realizados sobre el borrador sostienen que el eje principal de la reforma no se centra en dar respuesta a estos retos emergentes, sino en modificar la organización del sistema preventivo mediante un mayor peso de los recursos internos de las empresas frente al modelo mixto que ha sustentado la prevención en España durante las últimas décadas.

Según estos expertos, este cambio de enfoque podría tener importantes consecuencias sobre el funcionamiento del sistema. Entre los riesgos identificados destacan la desincentivación del recurso a los servicios de prevención ajenos, un incremento generalizado de los costes empresariales, una mayor presión sobre un mercado de profesionales especializados que ya presenta dificultades para cubrir la demanda existente y una pérdida de flexibilidad operativa, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Por ello, consideran que el debate sobre la reforma no debería limitarse a las nuevas obligaciones que incorpora el texto, sino también a las implicaciones de alterar un modelo que, a su juicio, ha contribuido durante los últimos treinta años a extender la cultura preventiva en el tejido empresarial español y a mejorar de forma sostenida los indicadores de siniestralidad laboral.

Del principio de integración a la apuesta por la internalización

Uno de los principales cuestionamientos que plantea el sector es el cambio de enfoque que subyace al anteproyecto. Mientras que la legislación vigente se basa en la integración de la prevención dentro de la gestión empresarial, independientemente de que ésta se preste con medios propios o ajenos, el nuevo texto introduce mecanismos que favorecen la internalización de recursos preventivos dentro de las organizaciones.

Según el análisis realizado por expertos del sector, la reforma mantiene formalmente la posibilidad de recurrir a servicios de prevención ajenos (SPA), pero introduce nuevas obligaciones que, en la práctica, desincentivan esta modalidad. El resultado podría ser una distorsión del modelo preventivo actual, especialmente en el caso de las pymes, que dependen mayoritariamente de estos servicios especializados para cumplir con sus obligaciones legales.

El futuro de los servicios de prevención ajenos

La principal controversia gira en torno a la nueva regulación de la figura de la persona trabajadora designada. El anteproyecto establece que esta figura deberá existir incluso cuando la empresa tenga contratada la totalidad de la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno. Además, fija requisitos mínimos de dedicación que oscilan entre 20 y 40 horas mensuales, en función del tamaño y la actividad de la empresa, y amplía las obligaciones organizativas por cada centro de trabajo.

Los expertos consideran que esta medida supone una penalización directa del modelo de externalización preventiva, ya que obliga a las empresas a asumir recursos internos adicionales pese a contar ya con asesoramiento especializado externo. Según las estimaciones incluidas en el análisis, las micro y pequeñas empresas podrían afrontar costes adicionales de entre 8.000 y 10.000 euros anuales (entre 240 y 480 horas al ao) únicamente para mantener el mismo esquema preventivo que utilizan actualmente.

A ello se añade otro elemento de preocupación: la nueva redacción incrementa la responsabilidad asociada a la figura del trabajador designado, introduciendo un marco de corresponsabilidad cuya delimitación jurídica todavía genera incertidumbre.

Endurecimiento de los requisitos: más servicios propios y menos profesionales disponibles

Otra de las modificaciones con mayor impacto potencial es la reducción de los umbrales que obligan a constituir un servicio de prevención propio (SPP). El anteproyecto reduce de 500 a 300 trabajadores el límite general para empresas que no desarrollan actividades especialmente peligrosas y de 250 a 150 trabajadores para aquellas incluidas en sectores de riesgo elevado, como construcción, minería, industria química o actividades con exposición a agentes peligrosos.

Además, incrementa el número mínimo de especialidades preventivas internas exigidas de dos a tres y refuerza los requisitos de estructura y recursos. Para muchas empresas medianas esto supondrá la necesidad de incorporar nuevos perfiles especializados, con un impacto económico estimado que puede superar los 150.000 euros anuales.

Sin embargo, el sector advierte de que el problema no será únicamente económico. La reforma incrementará notablemente la demanda de técnicos superiores en prevención, especialistas en higiene industrial o profesionales de psicosociología aplicada en un mercado donde ya existe escasez de talento disponible. Según los expertos, esta situación podría traducirse en incrementos salariales, dificultades para cubrir puestos y problemas reales para aplicar las nuevas exigencias regulatorias.

Más rigidez y menos flexibilidad, con impacto crítico en las pymes

El anteproyecto también modifica el contenido de los conciertos preventivos con los SPA, obligando a detallar de forma más exhaustiva las actividades y actuaciones contratadas. Aunque el objetivo declarado es mejorar la trazabilidad de los servicios prestados, los expertos alertan de que la medida puede generar una pérdida de flexibilidad operativa, un aumento de la carga administrativa y una mayor tensón sobre los precios del mercado preventivo.

Las pequeñas y medianas empresas aparecen como las principales afectadas por este nuevo escenario. El análisis concluye que muchas de las medidas diseñadas para favorecer la integración preventiva pueden acabar produciendo el efecto contrario, incrementando la complejidad de gestión y los costes indirectos sin mejorar necesariamente la calidad de la prevención.