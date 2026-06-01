La transformación de España: los hogares unipersonales se disparan un 81% desde 1991

Occidente está sumido en una auténtica crisis demográfica y transformación social. En este contexto, España sufre un marcado descenso de la natalidad que ha generado una brecha entre nacimientos y jubilaciones que se ha disparado un 760% en los últimos dos años. Así, lo que también ha caído hasta mínimos históricos es el número de personas por hogar, que ha pasado de 3,3 a 2,4 personas desde 1991. De este modo se desprende del informe Hogares en transformación en España y Portugal, impulsado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", donde se estudia la evolución de los hogares entre 1991 y 2022.

Transformación social

En un momento de cambio demográfico, la formación de los hogares y las familias españolas también está cambiando. Al respecto, según el último informe de la Fundación "la Caixa", "entre 1991 y 2022 se ha evolucionado hacia un prototipo cada vez más reducido y diverso en el que los núcleos unipersonales han protagonizado el mayor crecimiento (81%) al pasar de ser la estructura de convivencia menos habitual en 1991 a convertirse en la segunda más común en 2022". En cambio, los hogares formados por cinco o más personas han registrado una caída del 73% durante el mismo periodo.

De este modo, según el estudio, actualmente "las personas comparten, en promedio, menos años con ambos progenitores, residen menos años con sus hijos y pasan más tiempo solas, sobre todo las mujeres en edades avanzadas". Así, "los hogares unipersonales han aumentado un 81%, mientras que los hogares extensos, formados por cinco o más personas, han caído un 73%".

Fundación La Caixa

Así las cosas, el informe detalla cómo la población total en España ha aumentado un 21,9% en este periodo, al tiempo que también ha crecido el número total de hogares, que ha alcanzado los 19,75 millones, un 67,7% más que en 1991. No obstante, el estudio incide en que "el aumento de los hogares no ha sido consecuencia directa del crecimiento de la población, sino de la reducción del tamaño medio de los hogares, que ha pasado de 3,3 a 2,4 personas por núcleo familiar".

Precisamente, el estudio también explica que "esta reducción del tamaño de los hogares se debe, fundamentalmente, al incremento de los hogares unipersonales en más del 80%, así como al crecimiento de los hogares formados por dos personas, que han aumentado un 37,8% y son los más comunes en España". Por otra parte, se subraya también que "las estructuras de convivencia formadas por cuatro personas han encadenado una caída del 23% entre 1991 y 2022, mientras que las de cinco o más personas han descendido un 73% hasta representar el 5,3% del total".

Por otra parte, el estudio también subraya que ha registrado un aumento significativo el número de años de convivencia con los progenitores, así como los años que se conviven únicamente con la pareja. En cambio, la convivencia con la pareja y los hijos ha disminuido casi un 30% entre los hombres y un 22,5% entre las mujeres de 1991 a 2022.

De este modo, se explica que, además, entre los cambios detectados destaca el hecho de que cada vez se viven más años en solitario. Asimismo, el informe detalla cómo se detecta un aumento de la permanencia en el hogar parental debido al retraso en la emancipación juvenil.