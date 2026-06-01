Marta Ortega, la empresaria más famosa de la Casita de Bad Bunny

Bad Bunny ya ha comenzado sus primeros conciertos en Madrid, en los que el espectáculo no solo ha hecho vibrar al público, sino que ha reunido a algunas de las figuras más conocidas del panorama nacional e internacional en uno de los espacios más comentados del show: la ya célebre Casita.

Entre los asistentes destacados de la primera noche se encontraban Ester Expósito, Ana de Armas, Eugenia Silva, Paz Vega, Clara Galle, Martiño Rivas y la empresaria italiana Chiara Ferragni, además de otras personalidades del ámbito social y creativo. Sin embargo, una de las presencias que más atención generó fue la de Marta Ortega, que acudió al evento junto a su marido, Carlos Torretta, manteniendo en todo momento un perfil discreto.

La persona más rica de La Casita estaba escondida detrás de una columna. pic.twitter.com/7RlAg5EK3D — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) May 31, 2026

La presidenta de Inditex comenzó la velada en la grada VIP, pero posteriormente descendió hasta la famosa Casita de Bad Bunny, el espacio más exclusivo del concierto, reservado para invitados cercanos al entorno del artista. Allí compartió espacio con otros asistentes en un ambiente festivo, aunque sin protagonismo público, hasta el punto de que su presencia pasó inicialmente desapercibida para muchos de los asistentes, ya que se ubicaba detrás de una columna.

La colección Zara-Bad Bunny

Más allá de su aparición en el evento, uno de los detalles que más llamó la atención fue su estilismo. Marta Ortega optó por una camiseta de Zara de la nueva colección del cantante puertorriqueño para la marca de Inditex.

Se trata de una camiseta bicolor en azul, con mangas rojas y detalles en verde, una pieza conectada directamente con la estética del proyecto ‘Benito Antonio’, la colección cápsula del artista con la firma gallega.

Mientras otros invitados apostaron por estilismos más llamativos, Ortega eligió una opción minimalista, asequible —ya que cuesta menos de 30 euros— y alineada con la narrativa visual del cantante.

Esta colaboración no es casualidad, y es que, en los últimos años, la relación del cantante con la firma es directa. El artista ya ha lucido prendas de Zara en eventos internacionales como la Super Bowl o la Met Gala, consolidando así un vínculo con la firma gallega.

La colección Benito Antonio ha generado una fuerte demanda desde su lanzamiento, con piezas agotadas en pocas horas tanto en tiendas físicas como online. Asimismo, como ya ha pasado en otras ocasiones con colecciones especiales, muchos artículos se han revendido en plataformas de segunda mano por precios superiores a su coste original.

El patrimonio de Marta Ortega

En paralelo al impacto mediático de la empresaria en el concierto, la figura de Marta Ortega en los últimos años es crucial para Inditex. En el plano económico, Marta Ortega percibe un salario fijo de aproximadamente un millón de euros anuales como presidenta no ejecutiva de Inditex, cifra que se ha mantenido estable en los últimos ejercicios. A esto se suman otras retribuciones vinculadas a su participación en distintos consejos de administración y, especialmente, a los dividendos derivados de la estructura accionarial vinculada a la familia Ortega.

Cabe recordar que la empresaria lleva con su sueldo congelado desde que entró en la compañía como presidenta en el año 2022, con una retribución de 834.000 euros. La hija de Amancio Ortega ha mantenido su sueldo, a pesar de que el resto de directivos ha ido aumentando su salario a lo largo de los años.

Además, es importante recordar que Marta Ortega es heredera directa de Amancio Ortega, fundador de Inditex y una de las personas más ricas del mundo. Sin embargo, su posición patrimonial no depende tanto de un gran paquete de acciones como podría esperarse en una heredera de este calibre. Esto se debe a que, según Forbes España, en la salida a bolsa de Inditex en 2001 la empresaria vendió la participación del 1% que le había sido asignada, lo que redujo de forma decisiva su exposición directa a la propiedad de la compañía.

Aunque actualmente percibe en torno a un millón de euros anuales, su nivel de patrimonio no se explica por ese salario, sino por su vinculación familiar y su condición de heredera de Amancio Ortega. Sin embargo, tal y como señala Forbes España, su situación es distinta a la de su hermana Sandra Ortega, ya que ella sí figura en los rankings de grandes fortunas tras recibir la herencia de su madre, Rosalía Mera, cofundadora de Inditex.