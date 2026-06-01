¿Por qué a partir de hoy pagaremos más en la factura de la luz?

A partir de hoy, ducharse con agua caliente o poner el aire acondicionado en este final de primavera extra cálido nos va a salir más caro. Y es que la rebaja fiscal que el Gobierno aplicó el pasado 22 de marzo para hacer frente a la subida de precios energéticos provocada por el cierre del Estrecho de Ormuz y la guerra de Irán llega a su fin. Eso no quiere decir que los españoles ya no necesitemos descuentos, pero el Gobierno así lo ha considerado. Y es que el decreto en el que se aprobó la bajada del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas ahora decae parcialmente.

En el texto se fijaba el 30 de junio como fecha límite para todo el paquete de ayudas; sin embargo, en el caso de la luz y el gas, se añadió un punto que condicionaba el mantenimiento del IVA al 10% —cuando normalmente es del 21%— a los datos de IPC de abril. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación se situó en el cuarto mes del año en el 3,2%, un nivel que se ha mantenido durante el mes de mayo según el dato adelantado ofrecido por el INE el pasado viernes. Como los precios en abril no se han disparado por encima del 15% respecto al mes anterior, la rebaja del IVA se deja de aplicar desde el 1 de junio. Y es que los precios de los productos energéticos subieron un 7,5% interanual en marzo, mientras que en abril cayeron al 4,2%.

Por ello, el impuesto sobre el valor añadido regresa este lunes al tipo máximo —el 21%—, lo que para un consumidor medio con una factura eléctrica de unos 60 euros al mes se traducirá en un incremento de entre 8 y 10 euros. El aumento en la factura de la luz lo veremos también por el Impuesto Especial sobre la Electricidad (reflejado como IEE), que subirá al pasar del 0,5% al 5,11%. De ahí que los expertos recomienden que la gente tome conciencia de la potencia que tiene contratada en su vivienda y cuánta necesita realmente, así como saber si están en el mercado libre o regulado y si tienen contratado algún extra que pueda hacer que la factura sea algo superior.

Asimismo, la factura de gas también registrará un aumento al pasar el IVA del 10 al 21%, igual que la leña y los pellets. Por eso más de uno estará pensando en aprovisionarse antes de tiempo de cara al próximo invierno. Eso sí, el Gobierno se podrá escudar en que apenas supondrá esfuerzo económico entre los españoles, puesto que se utilizan menos en tiempos de calor.

La reducción del IVA de los combustibles se mantiene

Lo que de momento no va a subir de precio por eliminar las rebajas fiscales son los carburantes, que mantienen el IVA reducido hasta el 30 de junio. Una medida que, según explicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha supuesto un ahorro del 30% a la hora de llenar el depósito. La cuestión es si el Ejecutivo piensa prorrogar la medida más allá de ese día, coincidiendo con la operación salida de la primera quincena de julio. De momento, los técnicos de Hacienda y la Comisión Europea han pedido acabar con este tipo de medidas por su ineficacia y por beneficiar a los hogares con mayores ingresos. Prefieren ayudas directas a quien realmente lo necesita e incentivos fiscales selectivos, no generalizados.