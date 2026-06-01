Los acreedores de las renovables inician la subasta de la sede del Cervantes en Holanda

Los acreedores internacionales afectados por el impago de los laudos derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables han iniciado formalmente el procedimiento de venta en subasta de la sede que ocupa el Instituto Cervantes en Utrecht, uno de los activos embargados al Reino de España dentro de la ofensiva judicial emprendida para cobrar las indemnizaciones reconocidas por distintos tribunales arbitrales.

Según la documentación remitida por los representantes legales de los inversores, el inmueble —valorado en torno a 10 millones de euros— ha sido ya objeto de los trámites necesarios para su liquidación. Entre las actuaciones realizadas figura la colocación en el propio edificio de los anuncios oficiales que informan del inicio del proceso de venta forzosa, un paso que acerca la eventual subasta pública de la propiedad.

Embargo sede Cervantes en Países Bajos.

El embargo fue autorizado por la justicia neerlandesa tras reconocer la validez y ejecutabilidad de uno de los laudos internacionales dictados contra España por los recortes aprobados durante la pasada década en el régimen de apoyo a las energías renovables. Los acreedores sostienen que el Estado español continúa incumpliendo resoluciones firmes que obligan al pago de miles de millones de euros en compensaciones.

La sede del Instituto Cervantes en Utrecht se ha convertido así en uno de los símbolos más visibles de la campaña internacional de ejecución impulsada por los fondos e inversores afectados. En los últimos años, los acreedores han logrado embargos o medidas cautelares sobre activos españoles en distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Australia o Singapur.

​ Embargo sede Cervantes en Países Bajos. ​

Los representantes de los inversores consideran que la apertura formal del proceso de subasta demuestra que las resoluciones obtenidas en los tribunales extranjeros no son meramente declarativas, sino que pueden desembocar en la venta efectiva de bienes vinculados al Estado español cuando persiste la negativa a satisfacer las cantidades adeudadas.

La noticia llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno, que afronta numerosos procedimientos de ejecución en distintas partes del mundo mientras sigue pendiente de nuevas decisiones judiciales en Estados Unidos relacionadas con el reconocimiento y cobro de los laudos arbitrales. Según estimaciones de los acreedores, la factura total pendiente supera los 2.000 millones de euros entre principal, intereses y costas.

Embargo sede Cervantes en Países Bajos.

De confirmarse la culminación del procedimiento, la venta de la sede del Cervantes en Utrecht se convertiría en uno de los episodios más significativos de la larga batalla internacional desencadenada por el impago de las indemnizaciones reconocidas a los inversores de las renovables.