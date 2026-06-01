"Viene un buen momento para el value investing, pero también para los demás mercados"

La estrategia Top Value España de Finizens acumula una rentabilidad neta del 29% desde su lanzamiento el 15 de septiembre de 2025, prácticamente el doble que el MSCI World, que en el mismo periodo —unos ocho meses— ha avanzado un 14,3%. Así lo reveló Kevin Koh Maier, director de inversiones de la gestora, en el programa Tu Dinero Nunca Duerme.

La cartera agrupa cuatro fondos de referencia del value español: Azvalor Internacional, Magallanes European, Cobas Selección y Horos Value Internacional. La dispersión de rentabilidades entre ellos ilustra precisamente la tesis que llevó a Finizens a construir el producto: Azvalor lidera con un 43% en el periodo, impulsado por su apuesta en materias primas y energía, favorecida por las tensiones en el Estrecho de Ormuz; Cobas le sigue con un 31%; Magallanes anota un 17%, más en línea con los índices europeos por su mayor diversificación sectorial; y Oros, el de mejor historial a largo plazo en los últimos seis o siete años por su perfil de pequeña capitalización y empresas de crecimiento, cierra el ranking en este tramo concreto.

"Lo que no queríamos es que el inversor tuviese que escoger", explicó Giorgio Semenzato, CEO de Finizens. La cartera combina más de 200 posiciones con tesis de inversión distintas y baja correlación entre sí, de forma que la rotación del liderazgo entre gestoras —que históricamente ocurre de manera abrupta— queda capturada automáticamente sin que el cliente tenga que ejecutar ningún cambio. "La belleza de tener una sola cartera es que te despreocupas", señaló Semenzato.

Sobre el contexto de mercado, Koh Maier advirtió de la tensión existente entre renta fija y renta variable. Mientras la bolsa global registra rentabilidades en lo que va de año de entre el 8% en Europa y más del 20% en emergentes, el mercado de bonos descuenta mayor inflación futura, con los bonos ligados a la inflación europeos como el activo de renta fija más rentable del año. "Es muy diferente al 2022", matizó, recordando que entonces los precios de partida de la renta fija eran históricamente insostenibles —llegando incluso a tipos negativos— mientras que hoy las tires globales rondan el 4-4,5%, lo que ofrece protección real en escenarios adversos.

Respecto al debate growth versus value, el director de inversiones de Finizens considera que la inteligencia artificial es la variable clave para determinar si el ciclo favorecedor del value se prolonga o si Estados Unidos recupera el liderazgo. "Viene un buen momento para el value, pero también para los demás mercados", concluyó.