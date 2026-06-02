Civislend lanza una nueva oportunidad de inversión en Mallorca con una rentabilidad del 11% anual

Civislend, desde su lanzamiento en 2017, ha financiado ya 176 operaciones inmobiliarias, principalmente en el mercado español. Además, continúa acercando el acceso a la inversión inmobiliaria a pequeños y medianos inversores, permitiendo participar en proyectos desde 250 euros como inversión mínima.
El viernes 5 de junio a las 12:00 horas se abre a financiación el proyecto Archtech Andratx, con una rentabilidad total del 17,25% en un plazo de 18 meses, equivalente a un 11% TIN anual, con garantía hipotecaria de primer rango y con posibilidad de amortización anticipada a partir del sexto mes.
Se trata del tercer proyecto que Civislend realiza con este promotor. El primero, Archtech Mallorca, ya ha sido reembolsado a los inversores con éxito y el segundo, Archtech Canyamel, avanza favorablemente según el plan de negocio.
El proyecto trata de la concesión de un préstamo para financiar parte de la compra del suelo y liberación de fondos propios al promotor, para el desarrollo de 6 viviendas unifamiliares de altas prestaciones con vistas al mar, ubicadas en Andratx (Mallorca). El promotor cuenta con amplia experiencia en la isla. El importe del proyecto a financiar es de 3.400.000 €.
El modelo de crowdlending inmobiliario permite que múltiples inversores participen conjuntamente en operaciones del sector inmobiliario mediante financiación en deuda, obteniendo una rentabilidad previamente pactada en un plazo determinado. Este tipo de inversión se caracteriza por ofrecer horizontes temporales relativamente cortos —habitualmente entre 12 y 24 meses— y rentabilidades competitivas dentro del mercado alternativo. Además, todas las operaciones financiadas cuentan con estructuras de garantías asociadas a los activos o a las sociedades propietarias, reforzando así la estructura financiera de cada proyecto.
En este contexto, Civislend se ha consolidado como una de las principales plataformas de financiación participativa inmobiliaria en España. Con más de nueve años de trayectoria y bajo supervisión de la CNMV, la compañía ha canalizado más de 340 millones de euros en financiación y ha superado los 100 millones de euros reembolsados a inversores.
Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.
Civislend PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - tomo 34.640, folio 177, hoja M-623181.
Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.