El agujero de las pensiones se agranda: el Gobierno duplica las transferencias desde 2023

En Libre Mercado hemos hablado en numerosos artículos a lo largo de mucho tiempo sobre el problema de solvencia que tienen las pensiones públicas, donde los ingresos por cotizaciones no son suficientes para cubrir todos aquellos gastos que se han de llevar a cabo para poder pagar todas las pensiones. Esta diferencia entre los ingresos y los gastos hace que el Estado transfiera cada vez más recursos a pagar unas pensiones crecientes, tanto en número de pensionistas como en cuantía de las pensiones.

Desde el propio Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se intentan escudar en que la llamada "hucha de las pensiones" cada vez crece más, aunque este crecimiento no se debe a que los ingresos por cotizaciones cada vez sean mayores que los gastos, sino a que el propio Estado cada vez transfiere una mayor cantidad de dinero a la Seguridad Social.

Si acudimos a los distintos informes de Ejecución Presupuestaria que elabora el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, veremos que las transferencias del Estado a la Seguridad Social son cada vez mayores, habiéndose incrementado sustancialmente desde el año 2023.

Las transferencias de 2026 ya son el doble que en 2023

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución en las transferencias del Estado a la Seguridad Social entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2026:

Como podemos ver, las transferencias del Estado a la Seguridad Social entre los años 2018 y 2023 se mantuvieron más o menos estables, con años en los que subían y otros en los que bajaban. No obstante, desde 2023 (4.954 millones de euros) las transferencias no han dejado de crecer y ya suponen un coste de 9.815 millones de euros sólo en los tres primeros meses del año. Esto representa un aumento de casi el doble respecto a 2023 y un crecimiento del 11,85% con respecto al primer trimestre de 2025, cuando las transferencias fueron de 8.775 millones de euros.

Estos datos desmontan cualquier narrativa que sostenga que la Seguridad Social goza de perfecta salud financiera. Ya no se trata sólo de que el Estado transfiera recursos al sistema de pensiones (lo que de por sí indica que los ingresos no cubren los gastos), sino del hecho de que dichas transferencias sean cada vez mayores y de que, en el primer trimestre de 2026, se haya duplicado la cifra del primer trimestre de 2023.

El sistema público de pensiones español no pasa por un buen momento y, tarde o temprano, tendrá que llevar a cabo reformas (algunos expertos plantean extender la edad de jubilación a los 73 años para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo). La cuestión final será si las reformas que se apliquen, en caso de que se lleguen a aplicar, serán suficientes y si no llegarán demasiado tarde.