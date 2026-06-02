El Gobierno atribuye a Sánchez dotes proféticas para justificar que avanzara el dato de paro con la camiseta española

El Gobierno asegura que Pedro Sánchez dedujo los datos de paro del mes de marzo cuando se grabó un vídeo vestido con la camiseta de la selección española y dio a conocer la cifra media hora antes de que se hiciera pública. El PP alertó de que pudo haber vulnerado leyes europeas por manejo de información privilegiada, a lo que el Ejecutivo responde diciendo que "fue un ejercicio de proyección", según el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La respuesta escrita remitida al grupo de Ester Muñoz, que presentó una batería de preguntas en el Congreso firmada por los diputados Macarena Montesinos, Pedro Muñoz Abrines, Jaime de Olano y Álvaro Pérez, recoge que gracias a los datos hechos públicos por la Seguridad Social en semanas anteriores "resultaba objetivamente razonable y técnicamente previsible anticipar que el siguiente informe estadístico confirmaría la superación del umbral de los 22 millones de afiliados y afiliadas en la serie desestacionalizada".

"Dicha previsión no implicaba acceso a información reservada ni a resultados aún no publicados, sino que respondía a un ejercicio ordinario de proyección. En ningún caso se trató de una afirmación sustentada en datos oficiales no divulgados, sino de una inferencia derivada de la evolución inmediata de las series publicadas".

"No se vulneró normativa europea"

Sobre la base de todo esto, el Gobierno asegura que Sánchez "actuó plenamente dentro del marco legal, sin disponer de acceso preferente, anticipado o privilegiado a información estadística". Lo hizo, según defienden, "respetando en todo momento la separación entre la función política y la producción técnica de datos oficiales" y, por tanto, "no puede apreciarse vulneración alguna de la normativa estadística".

Las cifras debía haberlas hecho públicas el Servicio Público de Empleo, pero Sánchez se adelantó más de media hora, vulnerando así el principio de igualdad de acceso a la información estadística, difusión pública simultánea y secreto estadístico, que recogen la Ley de la Función Estadística Pública de 1989, el Sistema Estadístico Europeo y el Código de Buenas Prácticas de Eurostat.

En cuanto a la 'trampa' de utilizar indistintamente el término "afiliados" para referirse en realidad a las "afiliaciones" —que recogen todas las altas laborales, pudiendo una sola persona tener varios empleos—, el Gobierno se justifica diciendo que su uso es "ingente y transversal en todo el espectro político", y pone de excusa al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que habrían utilizado esa expresión.

Por todo esto, el Gobierno dice que "no tiene prevista ninguna actuación en particular sobre este asunto", que "no se debe comunicar a las autoridades de la UE vulneración alguna de normativa europea", que "no se debe instruir procedimiento informativo por responsabilidad administrativa alguna" y que "no se debe rectificar falsedad alguna en relación con los términos utilizados".