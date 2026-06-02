El Gobierno riega con casi 160.000 millones a las CCAA y señala al PP

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo el real decreto que actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026, con una dotación de 157.731 millones de euros para las comunidades autónomas. La norma también incluye medidas para que las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 puedan destinar parte de esos recursos a inversiones financieramente sostenibles.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado la medida tras la reunión del Consejo de Ministros y ha solicitado el respaldo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para su convalidación. En cualquier caso, cabe recordar que el Gobierno ya intentó sacar adelante estas entregas a cuenta en una norma que incluía otras medidas sociales y que fue rechazada por la Cámara Baja.

Financiación autonómica para 2026

Las entregas a cuenta constituyen uno de los principales mecanismos del sistema de financiación autonómica. A través de este instrumento, el Estado adelanta a las comunidades los recursos tributarios que prevé recaudar durante el ejercicio, correspondientes a la participación autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los Impuestos Especiales.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, a los 157.731 millones de euros de entregas a cuenta se suma la previsión de liquidación del ejercicio 2024. Con ambos conceptos, la financiación total que recibirían las comunidades autónomas alcanzaría los 170.300 millones de euros. Esta cantidad representa un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el departamento que dirige Arcadi España.

Así las cosas, el ministro ha recordado que la actualización de las entregas a cuenta ya fue planteada anteriormente en el Congreso. Concretamente, primero se intentó aprobar en diciembre del año pasado y posteriormente se incorporó al denominado decreto del 'escudo social', que tampoco logró el respaldo suficiente para salir adelante. Por este motivo, el Ejecutivo vuelve a presentar la medida mediante un nuevo decreto con el objetivo de garantizar la actualización de los recursos destinados a comunidades autónomas y entidades locales.

Durante su comparecencia, Arcadi España ha defendido la necesidad de que el Congreso convalide la norma y ha apelado directamente al Partido Popular, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas. Así, ha pedido una 'reflexión' a los grupos parlamentarios sobre el impacto que tendría la no aprobación del decreto en la financiación territorial. Además, ha subrayado que la norma incorpora otras medidas reclamadas por los municipios, entre ellas las relacionadas con el uso del superávit presupuestario.

El ministro de Hacienda también ha planteado interrogantes sobre el destino que las comunidades autónomas están dando al incremento de recursos procedentes del Estado. En este contexto, ha destacado ámbitos como la sanidad y la educación y ha cuestionado si parte de esos fondos se están utilizando para políticas fiscales o de gestión distintas a las competencias vinculadas al Estado del bienestar.

Más recursos para las entidades locales

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros también contempla la actualización de las entregas a cuenta para las entidades locales. En este caso, la cuantía prevista asciende a 29.247 millones de euros, lo que supone un 8,8% más que en el ejercicio anterior. Junto a esta actualización, la norma permite que los ayuntamientos que registren superávit presupuestario en 2025 puedan destinar parte de esos recursos a inversiones financieramente sostenibles sin que computen a efectos de la regla de gasto.

Según ha explicado el Ministerio de Hacienda, estas inversiones podrán dirigirse a actuaciones relacionadas con el alcantarillado, la industria, la energía, el comercio, la protección civil o distintas infraestructuras municipales. De este modo, el Gobierno estima que esta medida podría beneficiar a más de 2.540 entidades locales, con un volumen de recursos cercano a los 3.000 millones de euros.

Por otra parte, la norma incorpora además un régimen excepcional para los ayuntamientos que dispongan de remanentes presupuestarios. En esos casos, las corporaciones locales podrán destinar dichos recursos a políticas de vivienda. De hecho, el mecanismo habilitado por el Ejecutivo permitirá que esos fondos puedan ejecutarse durante un periodo de hasta cuatro años, ampliando el margen temporal para desarrollar actuaciones vinculadas al acceso a la vivienda o a programas municipales relacionados con este ámbito.