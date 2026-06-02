Yolanda Díaz recomienda el teletrabajo por la visita del Papa

La visita del Papa León XIV a España será uno de los eventos más importantes del año y del que se espera que mueva a millones de personas en los distintos eventos previstos. En vista de esto, el Ministerio de Trabajo ha enviado este martes una recomendación a las Delegaciones de Gobierno "para teletrabajar ante posibles restricciones de movilidad que puedan afectar a los trabajadores con motivo de la visita del Papa a distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias".

Trabajo recomienda teletrabajar durante la visita del Papa

De acuerdo con el comunicado que ha emitido el propio Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, "esta recomendación busca favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos".

En este sentido, desde Trabajo se aconseja a las empresas valorar el recurso del teletrabajo "cuando las autoridades competentes recomienden evitar desplazamientos o establezcan medidas que dificulten o limiten el acceso a los centros de trabajo, siempre que sea posible y existan las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo".

En Madrid podrían reunirse casi 2 millones de personas

También el ministerio expresa que "con carácter preventivo y en la medida de lo posible, se emplaza a empleadores y personas trabajadoras de los ámbitos territoriales que puedan estar afectados por estas recomendaciones, planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia, durante los periodos en que puedan producirse afecciones relevantes a la movilidad derivadas de las recomendaciones o medidas adoptadas por las autoridades competentes".

Según el propio Ayuntamiento de Madrid, sólo la visita del Papa León XIV a la capital de España espera reunir a alrededor de 1,8 millones o 2 millones de personas en los dos eventos multitudinarios que se celebrarán en la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles. El primero de los eventos espera reunir en torno a 500.000 personas, mientras que el acto previsto en la Plaza de Cibeles podría reunir a 1,5 millones de personas, tal y como afirma el propio alcalde José Luis Martínez-Almeida.