El alcalde de Nueva York lanza un plan para expropiar viviendas a los "caseros negligentes"

El alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, ha anunciado un agresivo plan de vivienda en el que pretende combinar la construcción de 200.000 viviendas con la expropiación de viviendas a los que ha denominado como "caseros negligentes". Esto forma parte de un programa de vivienda que ha denominado "Block by Block". En el siguiente post publicado en la cuenta oficial del alcalde de Nueva York lo explica él mismo:

Today we announced the most ambitious housing plan in our City's modern history: Block by Block. We're building 200,000 new affordable homes. We're overhauling code enforcement. We're cracking down on bad landlords. We're creating tens of thousands of good-paying jobs. We're… pic.twitter.com/sea4liWEmg — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 26, 2026

"Hoy hemos anunciado el plan de vivienda más ambicioso de la historia moderna de nuestra ciudad: Block by Block. Vamos a construir 200.000 nuevas viviendas asequibles. Vamos a reformar la aplicación de la normativa. Vamos a tomar medidas drásticas contra los caseros negligentes. Vamos a crear decenas de miles de puestos de trabajo bien remunerados. Estamos creando nuevas vías para acceder a la propiedad. Estamos invirtiendo 5.600 millones de dólares en NYCHA, la mayor inversión de capital de la ciudad en la historia reciente. Nueva York se enfrenta a una crisis de vivienda histórica. Buscamos una solución histórica. Todos a una. Todo lo posible. Todo por la ciudad de Nueva York".

Así pues, vemos que Mamdani no sólo quiere construir 200.000 viviendas asequibles, sino "tomar medidas drásticas contra los caseros negligentes". Ahora bien, ¿en qué consisten esas medidas? Para responder a esta pregunta tenemos que acudir a la normativa del Programa 7A, que se trata de una ley estatal de Nueva York (el estado, no la ciudad) promulgada en 1965 y que Mamdani quiere utilizar lo máximo posible.

Esto último se desprende del propio programa "Block by Block" del alcalde, donde se dice explícitamente que "se aplicará de forma agresiva el Programa 7A, mediante el cual el Departamento de Vivienda de la ciudad puede iniciar acciones legales para apartar a los propietarios y administradores negligentes de la gestión diaria".

Aplicar de forma "agresiva" una ley que permite la expropiación

De acuerdo con esta ley, un tribunal designa "administradores" para "gestionar edificios privados cuyas condiciones representan un peligro para la vida, la salud y la seguridad de los inquilinos. Los administradores, bajo orden judicial, recaudan los alquileres y utilizan el dinero para proporcionar servicios esenciales a los inquilinos y realizar las reparaciones necesarias". De esta forma, los propietarios de las viviendas no sólo no tienen el control de sus propiedades (pues no pueden disponer de ellas libremente) mientras se aplique la legislación sobre ellos, sino que tampoco reciben una compensación económica. Siguen siendo los dueños legales, pero no tienen ningún control sobre su propiedad.

Es decir, lo que se busca con la aplicación "agresiva" de esta ley es una expropiación de aquella vivienda que se considere en mal estado. Hay que decir también que la inmensa mayoría de este tipo de bloques de pisos están alquilados y pertenecen al mercado regulado, no al mercado libre. Esto tiene su importancia y explica la falta de inversión en arreglar los desperfectos del edificio y en llevar a cabo las reformas necesarias.

Una ley es la culpable del mal estado de los edificios

Mientras los propietarios en el mercado libre pueden llevar a cabo reformas o mejoras en el edificio y trasladar una parte de ese coste a los inquilinos, pues las condiciones mejoran y con ello se aprecia el valor de mercado de las viviendas, en el mercado regulado no se puede llevar a cabo una subida de los alquileres a pesar de haber introducido mejoras en el edificio. Esto ocurre desde el año 2019, cuando entró en vigor la llamada Ley de Estabilidad de la Vivienda y Protección del Inquilino.

De acuerdo con esta ley estatal que afecta a las viviendas en régimen de alquiler regulado, se impide que los propietarios de una vivienda de alquiler regulado puedan repercutir, en forma de mayores alquileres, el coste de la inversión en mantenimiento o en mejoras que se hicieran en su edificio. Aunque no sólo eso, también se impide que, si se va un inquilino y entra otro, se suba el precio del alquiler para repercutir una parte del coste de la inversión en los nuevos inquilinos.

En vista de esto, no es de extrañar que el número de bloques de pisos en alto riesgo de deterioro grave haya aumentado de forma tan llamativa desde la aplicación de la ley. Como se puede observar, antes de su entrada en vigor había menos de 2.000 bloques de pisos en esta situación, mientras que en el tercer trimestre de 2024 ya superaban los 5.000.

Con lo cual, tenemos que si estos edificios de viviendas se encuentran en mal estado es precisamente por una ley que impide a los propietarios recuperar parte de la inversión realizada, y que a través de otra ley se quiere expropiar estos edificios a sus dueños. Es decir, el propio Estado quiere arrebatar la propiedad para supuestamente arreglar un problema que él mismo ha generado.