El Real Madrid reina en la industria del fútbol europeo con una valoración de récord

El fútbol europeo nunca había generado tanto valor económico. Según la edición 2026 del informe The European Elite, elaborado por Football Benchmark, los 32 clubes más valiosos del continente alcanzan una valoración conjunta de 72.600 millones de euros, casi el triple que hace una década.

En la cima de esta clasificación vuelve a aparecer el Real Madrid, que consolida su posición como la entidad futbolística más valiosa del mundo con una valoración empresarial estimada en 7.725 millones de euros. La cifra supone un incremento anual del 23% y marca un nuevo récord histórico para la industria.

El club blanco amplía además la distancia respecto a sus perseguidores. El FC Barcelona recupera la segunda posición tras disparar su valoración un 33%, hasta los 5.918 millones de euros, pero sigue situado más de 1.800 millones por debajo de su eterno rival. Completan el podio Manchester City (5.102 millones) y Manchester United (5.093 millones), mientras que Arsenal asciende hasta la quinta plaza con una valoración de 4.930 millones.

La clasificación refleja hasta qué punto el Real Madrid se ha convertido en una referencia global no solamente en lo deportivo, sino también en el ámbito empresarial. Según Football Benchmark, los ingresos operativos del club alcanzaron los 1.161 millones de euros, manteniéndose por encima de la barrera de los mil millones tras convertirse en la primera entidad futbolística de la historia en superar dicho umbral. Además, la valoración de su plantilla se sitúa en 1.488 millones de euros, impulsada por la llegada de Kylian Mbappé y por la presencia de figuras como Jude Bellingham o Vinícius Júnior.

Los autores del estudio destacan igualmente el impacto de la remodelación del Santiago Bernabéu y la creciente capacidad del club para monetizar su marca global. De hecho, el Real Madrid presenta actualmente uno de los múltiplos de valoración más elevados del sector, con una relación valor-ingresos de 6,7 veces, muy por encima de la mayoría de sus competidores.

La evolución a largo plazo resulta aún más llamativa. En apenas diez años, la valoración del Real Madrid ha pasado de 2.905 millones a 7.725 millones de euros, lo que supone un aumento acumulado de 4.800 millones. Ningún otro club europeo ha creado tanto valor económico en términos absolutos durante este periodo.

El informe también pone de manifiesto una tendencia cada vez más visible en el fútbol moderno: la creciente concentración del valor económico en torno a un pequeño grupo de gigantes globales. Los diez clubes más valiosos disfrutan de múltiplos significativamente superiores a los del resto del mercado gracias a su capacidad para generar ingresos comerciales, atraer audiencias internacionales, desarrollar infraestructuras de primer nivel y mantener una presencia constante en las grandes competiciones europeas.

En conjunto, los 32 clubes incluidos en la clasificación aumentaron su valoración agregada un 12% durante el último año. Los ingresos audiovisuales experimentaron un fuerte impulso gracias al nuevo formato de la Liga de Campeones y a la expansión de competiciones internacionales como el Mundial de Clubes, mientras que los ingresos comerciales siguieron consolidándose como el principal motor de crecimiento del sector.

La fotografía que deja el informe es clara: el fútbol europeo continúa creciendo como industria global del entretenimiento, pero lo hace de forma cada vez más concentrada. Y en ese escenario, el Real Madrid no solamente sigue liderando el terreno de juego. También domina, con amplia ventaja, la economía del deporte rey.