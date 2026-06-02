Camareros y funcionarios: las claves de los datos de paro y afiliación de mayo

Siempre es una buena noticia que descienda el paro y aumente el empleo, como ha ocurrido en mayo, con el paro registrado bajando hasta los 2.320.721 parados y la afiliación subiendo hasta las 22.337.806 personas.

Pero, desgraciadamente, no son datos que tengan una gran solidez, pues, un mes más, al profundizar se percibe el problema del corto plazo y el deterioro del largo plazo y de la calidad del empleo, porque se ven marcados por;

Fuerte estacionalidad derivada del inicio de la contratación para la campaña de verano.

Precariedad en los contratos, con más de la mitad de los mismos o a tiempo parcial o fijos-discontinuos.

Con malos registros de paro intermensual, de los peores de un mes de mayo.

Así, los datos del mercado laboral son un espejismo estacional propio.

Por otra parte, el dato de afiliación engloba a todos los trabajadores en situación de alta o asimilados, que incluye a los de baja laboral. Nunca ha habido tantas bajas como ahora ni el absentismo ha estado tan disparado, cifras que elevan la afiliación pero que, realmente, no es empleo real, o más bien, se duplica, al ser suplidos por otra persona. No es que se cree un nuevo empleo real por cada baja, sino que se sustituye, con lo que el alza no es tal.

De esa forma, aunque el paro baje en 36.323 personas, al desestacionalizar sube en 9.755 personas, que muestra el carácter estacional ligado a la contratación por la temporada de verano.

Además, se trata del segundo peor dato intermensual de paro en un mes de mayo en los últimos catorce ejercicios. Sólo el año de la pandemia fue peor.

Adicionalmente, si el paro baja se debe al empuje de Andalucía, que en términos intermensuales lidera la bajada de paro, con 9.125 parados menos.

En términos interanuales, el paro baja en 134.162 personas, que es el cuarto peor dato de un mes de mayo en términos interanuales de los últimos trece ejercicios.

Y si esos datos no son peores se debe, de nuevo, a la bajada que lidera también en tasa interanual, con 57.744 parados menos en Andalucía, seguida de Valencia, con 13.354 parados menos.

Además, los contratos retoman su senda bajista y disminuyen un 0,4%en tasa interanual, suben los contratos indefinidos un 3,5%%, y, además, dentro de estos últimos, los de tiempo completo lo hacen casi la mitad que los de tiempo parcial, que son los que más crecen de entre los indefinidos, que muestra la peor calidad y peor estabilidad en el empleo.

Además, más de la mitad (un 58,96%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos, lo que muestra una mayor precariedad.

De hecho, España sigue liderando, tristemente, el desempleo en la UE -junto con Finlandia, con un 10,3% de paro en el caso español, casi el doble que la media de la eurozona- y es la economía, tras Suecia, con mayor tasa de paro juvenil, con un 23,7%, tras Suecia.

Por su parte, aunque el desempleo entre los jóvenes baja en 4.738 personas, pero no mejora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo el segundo más elevado de la UE.

El paro, baja en el sector servicios (-29.289); industria (-2.665); construcción (-2.304); y agricultura (-1.628);. El grupo "sin empleo anterior" aumenta en 98 personas.

Disminuye el desempleo femenino en 20.316 personas y el masculino baja en 16.007 personas.

Por otra parte, la afiliación intermensual aumenta en 231.975 afiliados. Ahora bien, se debe a la estacionalidad, porque al desestacionalizar el dato, se queda en un aumento de afiliados de 63.737, sólo 27,48% de los afiliados creados.

En cuanto a la afiliación interanual, es el quinto peor dato de un mes de mayo de los últimos diez años. Y si ese dato interanual no es peor se debe al impulso que el empleo tiene en Madrid (+127.841 afiliados).

Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 96.730 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Además, el último día de mes se perdieron 34.083 afiliados en mayo.

Desde febrero de 2020 hay 21.103 empresas menos.

Sigue habiendo 9.968 trabajadores en ERTE.

Por tanto, no son buenos datos:

Son datos estacionales que recogen ya el inicio de la campaña de verano. De hecho, el descenso del paro y el aumento de afiliación, al desestacionalizar, muestran esta realidad: el paro sube y los afiliados suben en un porcentaje que no llega al 30% de la bajada media, que muestra que el dato es un espejismo estacional.

El paro, tanto en tasa intermensual como interanual, es uno de los peores registros de los últimos trece ejercicios en un mes de mayo, pese a la estacionalidad mencionada.

Los contratos indefinidos a tiempo completo crecen menos que los que son a tiempo parcial.

Más de la mitad de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos, que da muestra de una menor calidad en el empleo.

El paro juvenil apenas varía y sigue siendo el mayor de la UE, tras Suecia.

La afiliación interanual es la quinta peor de un mes de mayo de los últimos diez ejercicios.

El último día de mes se pierden 34.000 afiliados.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes, o el aumento intenso del salario mínimo, del que las empresas ya han alertado que provocará el cierre de muchas de ellas. Necesita eso, rigor y seriedad, no cambios en los criterios, ni estadísticos ni de publicación. El Gobierno, al calor de los datos de corto plazo sustentados en la anestesia del gasto público, los empleos públicos y la estacionalidad, está dañando de manera muy grave la estructura de la economía española a medio y largo plazo. Es necesario una rectificación en dicha política económica.