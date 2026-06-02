La reciente victoria de Shakira ante la Agencia Tributaria ha vuelto a abrir el debate sobre las prácticas de Hacienda con los contribuyentes. Los hechos se remontan al 2011, año en el que Hacienda decidió considerar a Shakira residente fiscal en España.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha anulado las estratosféricas liquidaciones y sanciones que el fisco impuso a la cantante por ese ejercicio fiscal (más de 55 millones de euros). ¿La razón? Hacienda "no ha acreditado" con sus investigaciones que Shakira fuera residente fiscal en nuestro país en 2011. Ni había estado más de 183 días en España, ni tenía aquí su centro de intereses económicos y tampoco tenía cónyuge e hijos menores (Piqué sólo era su novio). Por tanto, la estratosférica cuantía que el fisco le exigía a la cantante es "contraria a derecho".

En concreto, la sentencia dice lo siguiente en esos tres supuestos:

La Administración llega a la conclusión de que la actora es residente fiscal en España porque, aún admitiendo que ha estado en territorio español 163 (la recurrente reconoce 143), suma las ausencias. El elemento esencial para determinar la residencia fiscal en España, lo es, según la Administración, la permanencia en España, pero esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días. El entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica. No existía vínculo conyugal con un residente en España (la afirmación de la Administración es que existía una relación sentimental con un residente español, que no puede equipararse legalmente a un vínculo conyugal), ni existían en ese año hijos menores en España.

Aunque la Agencia Tributaria ya ha comunicado que instará a la Abogacía del Estado a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de momento, el fallo obligaría a Hacienda a devolver el dinero retenido a la cantante junto con los intereses y las costas. Eso sí, los que no devolverán los complementos variables vinculados al caso serán los inspectores responsables.

Los inspectores no devolverán el bonus

Así lo apuntaba el vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Ignacio Arráez, en el Programa de Cuesta. "Llama la atención que esos más de 50 millones de euros que se reclamaron a esta señora formaron parte del cálculo de la retribución que cobró el equipo de inspectores ese año. Entonces, deberíamos plantearnos si ese sistema tiene sentido, porque ahora, que yo sepa, todos los españoles tenemos que devolver 60 millones de euros (cincuenta y pico más los intereses) a Shakira y, sin embargo, no se conoce que el variable que cobró el equipo de inspectores vaya a ser devuelto cuando la propuesta de sanción era una propuesta atrevida y dudosa" señala el experto.

En declaraciones a Libre Mercado, el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, ha querido profundizar en este asunto señalando que "es inaceptable que exista un bonus para los inspectores que esté ligado a la cantidad de deudas tributarias que consiguen. Es como si los jueces cobraran un bonus por sentencias condenatorias: pues tendrían un incentivo para aprobarlas. Ese bonus debe desaparecer. Veo lógico que haya un bonus, por ejemplo, ligado a la rapidez de los procesos, pero a la cantidad de sanciones o de recaudación, es perverso".

Bande también ha criticado la "opacidad y falta de transparencia" en el cálculo de esos bonus. "Es indescifrable", sentencia. El pasado mes de marzo, la AEAT aprobó los criterios de "distribución del complemento de productividad baremada" de sus inspectores este año, aunque no da cifras de la cuantía a la que ascenderá. Tampoco al ser preguntados por Libre Mercado.

Como se observa en este enlace, el fisco establece unos confusos porcentajes de ponderación y coeficientes. Según los cálculos del despacho Amsterdam&Partners relativos a 2024 (último ejercicio disponible), la AEAT repartió 280 millones en bonus en 2024, aunque el propio documento oficial tampoco deja claras las cuantías.

Al bonus ordinario se le suma el Plan de Intensificación de Actuaciones (Pia) que, según fuentes sindicales y del fisco, asciende a 125 millones en 2026 a repartir. El Pia va ligado a una mayor recaudación en IVA e IRPF, su adhesión es voluntaria y a cambio de trabajar unas pocas horas más durante el año.

Enfado de los inspectores

Mientras tanto, esta reciente victoria de Shakira también ha generado enfado en la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Esta asociación, que representa al cuerpo superior de inspectores, se ha quejado de "las descalificaciones reiteradas que, en los últimos tiempos, se han vertido sobre este colectivo y sobre la función que desempeña en el sistema tributario español" señalan en un comunicado.

Según su versión, "muchas de estas críticas, carentes de rigor y alejadas de la realidad del trabajo que se realiza, han traspasado los límites de lo razonable y exigen una respuesta clara y firme por parte del colectivo. No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas. Presentar a los inspectores como adversarios del contribuyente no solo es injusto; es un error de diagnóstico que favorece, objetivamente, a quienes eluden sus obligaciones fiscales. Somos plenamente conscientes de que toda institución es mejorable y estamos comprometidos con ese proceso" consideran.