Las carreras con más y menos salidas profesionales: la lista que deben conocer los candidatos a la PAU

Este lunes han comenzado los exámenes de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid. En este sentido, resultará de especial relevancia la preparación que los alumnos hayan obtenido durante los últimos meses. Sin embargo, igualmente importantes son las elecciones que realicen los estudiantes de cara al futuro, sobre todo en relación con las carreras que quieran cursar. Esta elección tendrá un gran impacto en sus vidas, sobre todo porque condicionará en buena medida los puestos de trabajo a los que puedan optar.

Carreras con más salidas

Las ingenierías siguen siendo las carreras universitarias con más salidas, frente a los estudios relacionados tradicionalmente con las letras y las humanidades. Así se detalla en el informe Carreras universitarias con mayor empleabilidad en España 2026-2027, presentado este lunes por la Cátedra Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group, en el que se pretende analizar las carreras universitarias con mayor y menor empleabilidad en España en el periodo 2026-2027.

El estudio parte de un "enfoque integral que combina evidencia empírica, percepción de los agentes del mercado laboral y análisis del contexto económico y educativo". Esto resulta de especial relevancia en un momento como el actual, puesto que, como se destaca en el estudio, "en un entorno caracterizado por profundas transformaciones (...), comprender la relación entre formación y empleo resulta clave para orientar decisiones individuales, estrategias empresariales y políticas públicas".

Al respecto, en el estudio se detalla que el análisis elaborado "no se limita a la capacidad de acceder a un empleo, sino que incorpora elementos como la estabilidad, la calidad del trabajo, la adecuación entre formación y puesto desempeñado, el nivel salarial y las oportunidades de desarrollo profesional a lo largo del tiempo". Así, se incide en cómo "esta aproximación resulta especialmente relevante en el caso español, donde, a pesar del crecimiento económico y la mejora del mercado laboral, persisten desafíos estructurales como el desajuste entre la oferta formativa y la demanda empresarial o la menor productividad relativa".

En este sentido, la Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group explican que "las ingenierías no solo lideran, sino que presentan una ventaja competitiva clara y consistente en la percepción de empleabilidad". Por su parte, en un segundo bloque se encuentran las profesiones "sólidas, pero no dominantes". Concretamente, el informe detalla que "existe un second nivel de titulaciones con buena empleabilidad percibida, pero sin la hegemonía de las ingenierías digitales", entre las que se incluyen la medicina, las ingenierías menos digitales, el data science o, incluso, ADE.

CEU

Del mismo modo, existe otra "zona media", donde "no hay consenso claro y dependen más de factores individuales (especialización, experiencia...)". Entre ellas, se incluyen carreras como Economía, Derecho, Marketing o Arquitectura. Finalmente, a la cola del ranking se sitúan carreras que son percibidas como "peores opciones", como sería el caso de Historia del Arte, Filosofía, Historia o Filología. "Las titulaciones de humanidades presentan una penalización sistemática en la percepción de empleabilidad, no solo menor preferencia", concluye el estudio al respecto.

De este modo, la Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group explican que existe "una estructura fuertemente jerarquizada de la empleabilidad percibida, donde las titulaciones técnicas —especialmente las vinculadas a la digitalización— concentran una ventaja competitiva clara y sostenida". En cambio, detalla el estudio, "las disciplinas de humanidades y algunas ciencias sociales presentan una desventaja estructural, siendo no solo menos valoradas, sino también más frecuentemente asociadas a menores oportunidades laborales".

Brechas de percepción

Así las cosas, el estudio también incluye un análisis sobre la brecha de percepción sobre la empleabilidad de las carreras entre los universitarios y las empresas. Al respecto, se detalla que algunas titulaciones tienen mejor imagen entre estudiantes que en el mercado, como Medicina. "Sigue siendo fuerte, pero las empresas la valoran algo menos por su menor transversalidad fuera del sector sanitario", explica el estudio. Entre estas carreras también se incluye el data science, que "las empresas la valoran, pero de forma más integrada con otras ingenierías".

Del mismo modo, entre las carreras mejor valoradas por empresas que por universitarios, se incluyen la Ingeniería de Telecomunicaciones —muy demandada, pero algo menos "visible" para estudiantes— y la Ingeniería Mecánica —claramente infraestimada por los universitarios, según el estudio—. Por otra parte, entre las carreras con menor percepción de salidas profesionales en ambos grupos, aparecen la Arquitectura, el Derecho, la Economía y la Fisioterapia, que se trata de "titulaciones con alta saturación de egresados y menor diferenciación".