Los embargos de EEUU a España por los impagos de Sánchez a las renovables pueden arrancar en apenas semanas

La batalla judicial que enfrenta al Reino de España con los inversores perjudicados por el recorte retroactivo de las primas renovables acaba de entrar en una fase decisiva. El Gobierno de Estados Unidos ha recomendado formalmente al Tribunal Supremo que rechace el último recurso presentado por España para intentar frenar la ejecución de los laudos arbitrales reconocidos por los tribunales federales norteamericanos.

La opinión no es vinculante, pero tiene un peso enorme. De hecho, cuando el Supremo solicita expresamente el criterio del solicitor general —la máxima autoridad jurídica que representa al Gobierno federal ante la Alta Corte— suele hacerlo porque considera que la cuestión tiene relevancia suficiente como para conocer la posición oficial de Washington antes de decidir si admite o no el recurso. Históricamente, los magistrados siguen con frecuencia estas recomendaciones.

El escrito presentado por la Administración estadounidense es especialmente significativo porque no se limita a analizar cuestiones procesales. En esencia, concluye que el caso no merece revisión y que, incluso si España tuviese razón en algunos de los argumentos técnicos planteados por la Abogacía del Estado, seguiría existiendo una base jurídica suficiente para ejecutar los laudos dictados contra nuestro país.

Esto sitúa el procedimiento ante un horizonte relativamente cercano. Lo normal sería que el Tribunal Supremo resolviese durante las próximas cinco o seis semanas si acepta o rechaza la petición española. Sin embargo, el calendario judicial norteamericano introduce una variable adicional. Si la decisión no llega antes de finales de junio o principios de julio, el tradicional receso estival de la Corte podría aplazar el desenlace definitivo hasta el arranque del próximo curso judicial, previsiblemente entre septiembre y octubre.

Lo que está en juego no es menor. Solamente en Estados Unidos existen ya siete sentencias firmes que reconocen aproximadamente 688 millones de euros en créditos contra el Reino de España. Si se añaden los intereses acumulados y otros costes asociados al litigio, la cifra se aproxima cada vez más a los 800 millones de euros.

Además, el contexto geopolítico y económico convierte este caso en algo mucho más relevante que una mera disputa jurídica. Estados Unidos será, junto a Canadá y México, la sede del Mundial de Fútbol de 2026. La presencia de la Selección Española, los contratos logísticos asociados al torneo y las relaciones económicas vinculadas al evento han pasado a formar parte del radar de los acreedores.

No se trata de una hipótesis teórica. En los últimos meses se han emitido distintos requerimientos judiciales y órdenes de descubrimiento de activos dirigidos a organizaciones y empresas relacionadas con la participación española en el campeonato. Entre los destinatarios figuran FIFA, Adidas, Hilton o la Universidad de Baylor, donde se prevé que se concentre el combinado nacional.

La estrategia de los acreedores va mucho más allá del fútbol. Los procedimientos abiertos en Estados Unidos buscan identificar activos, contratos, derechos de cobro y flujos financieros susceptibles de embargo. Dentro de estas actuaciones destacan los requerimientos cursados a instituciones clave del sistema financiero norteamericano, incluyendo consultas relacionadas con la red de pagos de la Reserva Federal y con la Clearing House Payments Company, dos infraestructuras fundamentales para rastrear movimientos financieros internacionales.

El objetivo es localizar cualquier activo comercial del Reino de España que pueda ser objeto de ejecución una vez agotadas las vías de recurso. La inmunidad soberana protege numerosas propiedades estatales, especialmente aquellas destinadas a funciones diplomáticas o gubernamentales. Sin embargo, los acreedores sostienen que existen activos y relaciones comerciales que sí pueden quedar sujetos a embargo bajo la legislación estadounidense.

Mientras tanto, España sigue acumulando derrotas judiciales en prácticamente todas las jurisdicciones relevantes. El Tribunal Supremo del Reino Unido reconoció de forma definitiva en marzo de 2026 la obligación de pago del Reino y avaló la aplicación futura de intereses cercanos al 8%. Australia hizo lo propio en 2025. Singapur registró por primera vez un laudo contra España en febrero de este año. Bélgica mantiene congelados cientos de millones de euros vinculados a pagos de Eurocontrol y en los Países Bajos continúa el procedimiento sobre el edificio del Instituto Cervantes de Utrecht.

Por eso, aunque la decisión que ahora debe adoptar el Tribunal Supremo estadounidense se refiere formalmente a una cuestión procesal, su trascendencia práctica es enorme. Si la Corte rechaza la petición española, quedará prácticamente cerrada la última gran vía de defensa disponible en Estados Unidos y los acreedores dispondrán de una posición todavía más sólida para intensificar la búsqueda y ejecución de activos.

Después de más de una década de litigios, el conflicto provocado por el recorte retroactivo de las primas renovables parece acercarse a uno de sus momentos más decisivos. La pregunta ya no es únicamente si España acabará pagando. La cuestión es cuánto costará finalmente haber intentado no hacerlo durante tantos años.