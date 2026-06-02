Oleada de críticas al veto a los anuncios de carne en Ámsterdam

Ámsterdam se ha convertido en la primera capital del planeta en prohibir la publicidad pública de carne, coches de combustión, vuelos y cruceros. Una medida que afecta a marquesinas, estaciones de metro, tranvías, paneles urbanos y cualquier soporte visible desde la vía pública, como explicamos aquí.

Pues bien, desde que se anunciara la puesta en marcha de esta política ha recibido una oleada de críticas por parte de los sectores afectados y desde los medios de comunicación.

"Una forma indeseable de influir en el consumidor"

Así lo ha hecho la Asociación Holandesa de la Carne, que representa a las empresas del sector cárnico, y que califica esta prohibición como "una forma indeseable de influir en el comportamiento del consumidor. La carne aporta nutrientes esenciales y debe seguir siendo visible y accesible para los consumidores".

Tal y como explica la BBC en este artículo, también la Asociación Holandesa de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos ha criticado la prohibición de anunciar paquetes vacacionales que incluyan viajes en avión ya que supone "una restricción desproporcionada a la libertad comercial de las empresas".

Varios medios holandeses y uno de los principales partidos de la oposición han calificado esta política como "paternalista" y una simple "política simbólica", ya que los anuncios de carne apenas representan un 0,1% del gasto publicitario, mientras que los productos derivados de combustibles fósiles son el 4% del total. De esta forma, la publicidad publicada en Ámsterdam está dominada en su mayoría por marcas de ropa, carteles de películas y teléfonos móviles.

Una medida "paternalista y simbólica"

Aunque los focos se han centrado en Ámsterdam a raíz de esta implantación, la realidad es que no es la primera ciudad de Países Bajos en aplicar dicha medida. Haarlem, que está a unos 18 kilómetros de Ámsterdam, fue en el año 2022 la primera ciudad del mundo en prohibir de forma generalizada los anuncios de carne en espacios públicos, entrando en vigor en el año 2024 junto con la prohibición de anunciar combustibles fósiles en los espacios públicos.

A esta ciudad le siguieron Utrecht y Nijmegen, donde se prohíbe de forma explícita la publicidad de productos cárnicos, de combustibles fósiles, coches de gasolina y vuelos. En el caso de Nijmegen también se ha prohibido la publicidad de productos lácteos.

Esto dice una de las promotoras de la prohibición

Una de las activistas que está detrás de esta prohibición en Ámsterdam, donde gobierna el partido Groenlinks (Izquierda Verde), Hannah Prins, ha llegado a declarar que "lo que vemos en el espacio público es lo que consideramos normal en nuestra sociedad. Y no creo que sea normal ver animales asesinados en vallas publicitarias. Así que me parece muy positivo que eso vaya a cambiar".

Al margen de la calificación de "asesinato" para un animal (cuando este es matado o sacrificado), sus declaraciones explican claramente cuál es el objetivo real de esta medida: que la población perciba que la prohibición de anunciar carne en espacios públicos se debe a que la carne es mala o peligrosa, tratando así de crear una imagen negativa de su consumo.