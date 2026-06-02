Pillan a un beneficiario del IMV alquilando habitaciones y tendrá que devolver 3.250 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a través de la Sala de lo Social, ha condenado a un beneficiario del Ingreso Mínimo Vital a devolver 3.250 euros tras haber cobrado de forma indebida dicha cantidad durante un período de 13 meses. El beneficiario había percibido ingresos extra de 250 euros mensuales por subarriendo de habitaciones que no declaró, por lo que debería haber recibido una cantidad menor del IMV y de la RGI.

Como ya hemos dicho, el tribunal más importante del País Vasco ha condenado a un beneficiario del Ingreso Mínimo Vital a devolver 3.250 euros que cobró de forma indebida —como se puede leer en la sentencia—. Se trata de Luis Carlos, perceptor del Ingreso Mínimo Vital desde 2022 y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) desde 2019. A lo largo de 2023 percibió 565,37 euros mensuales entre ambas prestaciones, y 604,21 euros en enero de 2024.

Cobró de más 3.250 euros que tendrá que devolver

Durante todo el año 2023 y enero de 2024, este ciudadano ingresó 250 euros mensuales por el subarriendo de habitaciones en su vivienda, cantidad que no comunicó a la Administración. De haberlo notificado, su prestación se habría reducido de 565,37 euros a 315,37 euros al mes durante 2023, y de 604,21 euros a 354,21 euros en enero de 2024, tal como se explica en la sentencia del TSJ del País Vasco. Al prever que le reducirían la cuantía a percibir y que el subarriendo no le supondría un extra mensual, decidió no comunicar esos ingresos a la Administración.

Al haber percibido indebidamente 250 euros mensuales de la Administración Pública durante todo el año 2023 y enero de 2024, debe devolver un total de 3.250 euros. Por otro lado, la sentencia no ordena la suspensión de ninguna de las prestaciones que percibe en la actualidad (IMV + RGI), por lo que solo tendrá que devolver la cantidad adeudada. A partir de ahora, sí se le ajustará la cuantía de la prestación teniendo en cuenta los ingresos procedentes del alquiler de habitaciones.

Hay más casos similares

Este no es el primer caso (y no será el último) de un beneficiario del Ingreso Mínimo Vital que ha cobrado más de la cuenta y que se ha visto obligado a devolver una determinada cantidad al Estado. A principios de este mes de mayo conocimos que una beneficiaria en Madrid tuvo que devolver 1.453 euros por haber superado el límite de ingresos, ya que en el año 2020 tuvo 10.667,08 euros en rentas del trabajo que no se tuvieron en cuenta inicialmente.

Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ingreso Mínimo Vital llegó en el mes de abril a un total de 846.454 hogares, en 581.054 de los cuales conviven menores. En cuanto al número total de beneficiarios de esta prestación, tenemos que en el mes de abril ascendió a 2.583.014 personas, lo cual significa un aumento de 50.730 personas con respecto al mes anterior, cuando el IMV llegó a un total de 2.532.284 personas.