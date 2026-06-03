Banca March celebra la visita del Papa León XIV con la apertura nocturna de la muestra de Thomas Houseago

Durante la noche del 6 al 7 de junio, la expectación en Madrid por la llegada de León XIV se verá acompañada por una iniciativa cultural de carácter excepcional. En el marco de la Noche en Blanco (y Amarillo), la sede madrileña de Banca March permitirá el acceso a su jardín en un horario extendido, que se prolongará hasta las 4:00 de la madrugada. Esta oportunidad única ofrecerá entrada libre a un enclave de extraordinario valor artístico en pleno barrio de Salamanca, donde se exhibe la primera muestra en territorio español del prestigioso escultor británico Thomas Houseago.

Esta acción se engloba dentro de los actos conmemorativos del centenario de Banca March, fundada en 1926. La exposición, bajo el comisariado de Anne Pontégnie y concebida junto a la firma internacional Vande, pone de manifiesto el compromiso histórico de la entidad con el arte y la cultura.

Un refugio escultórico en el barrio de Salamanca

Localizado en la calle de Castelló, 75, el jardín de Banca March es un pulmón verde con más de 1.600 metros cuadrados, oculto tras la fachada de un icónico edificio de principios del siglo XX. Es importante señalar que, aunque comparte manzana con la Fundación Juan March, este espacio es propiedad del banco. En este remanso de paz, la vegetación dialoga con un estanque y creaciones de artistas tan notables como Cristina Iglesias y Blanca Muñoz.

Con motivo de la celebración de su centenario, este escenario acoge la producción de Thomas Houseago, una de las figuras más determinantes de la escultura contemporánea. La muestra se compone de siete esculturas monumentales que entrelazan materiales tradicionales, como el bronce y el aluminio, con elementos de origen industrial. De entre ellas, destaca la colosal Large Walking Figure I (Leeds), que roza los cinco metros de altura, así como la reciente Janus - Mirror - Figure, 2025, una pieza que fusiona ecos primitivos con una estética contemporánea.

Aluminium Constructium Nº1 (Giant), de Thomas Houseago.

Una exposición de arte sin precedentes para el centenario de Banca March

José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, afirma: "Es un honor para nosotros formar parte de las iniciativas culturales programadas para la visita de León XIV a Madrid. Este acontecimiento coincide con un momento especialmente significativo para Banca March, la conmemoración de nuestro centenario". Y añade: "Las obras de Thomas Houseago que se exhiben en el jardín de Banca March nos acompañan durante este año de celebración y nos recuerdan que el futuro de nuestra entidad encontrará en los valores de su pasado la inspiración para seguir evolucionando".

La propuesta artística de Houseago tiende puentes entre la gran tradición artística —con ecos de la escultura clásica, Rodin o Picasso— y el imaginario popular de hoy, incluyendo guiños que van desde el Ziggy Stardust de David Bowie hasta el mismísimo Darth Vader de George Lucas.

Vocación de compromiso con la cultura y la sociedad

La implicación de Banca March en la Noche en Blanco (y Amarillo) viene a consolidar la vocación de la entidad por generar un legado de valor duradero. En una capital engalanada de blanco y amarillo para recibir a León XIV, el banco establece una conexión con la ciudadanía bajo la inspiración de la filosofía encapsulada en el lema Un futuro con historia, un concepto que es el eje central de su centenario. Partiendo de la integridad y el esfuerzo colectivo que han caracterizado a la institución desde su creación en 1926, Banca March se apoya en este momento histórico no solo para reafirmar sus orígenes, sino también para dibujar una visión de futuro basada en la renovación y el desarrollo, donde el arte y la cultura son piezas clave para el progreso social.

Información práctica

Título: Thomas Houseago. Esculturas. Jardín Banca March

Fechas: del 1 de mayo de 2026 al 31 de octubre de 2026

Organiza: Banca March en colaboración con Vande

Comisariado: Anne Pontégnie

Dirección: calle de Castelló, n.º 75, Madrid (nótese que no se trata de la Fundación Juan March, sino de Banca March)

Entrada gratuita previa reserva (ver formulario de registro aquí)

Horarios:

Jueves 19:00 – 23:00 h

Viernes y sábados: 12:00 – 19:00 h

Noche en Blanco (y Amarillo), madrugada del 6 al 7 de junio: 12:00 - 4:00 h