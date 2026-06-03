No es solo el oro: la inflación y la IA desatan la locura por el cobre

En los últimos meses, la cotización de los metales se ha disparado exponencialmente. El motivo estructural de la subida del precio de estos metales reside en la crisis de credibilidad que sufren las divisas y las monedas que emiten los Estados, lo cual está impulsando una inflación que se ha asentado en nuestras economías y reduce paulatinamente el poder adquisitivo de las unidades monetarias.

No obstante, las tensiones geopolíticas también tienen un gran impacto en el mercado de los metales, especialmente cuando, como ocurre con la invasión de Irán, estas afectan también a los precios. Precisamente, en este contexto el oro surge de nuevo como el valor refugio por excelencia. Sin embargo, otros metales como el cobre también están viviendo su particular rally alcista.

¿Dónde está el techo del cobre?

En un contexto marcado por la debilidad de la moneda que emiten los Estados, la amenaza de la inflación y las tensiones geopolíticas, los metales se presentan nuevamente como una alternativa para los inversores. Precisamente, el cobre es uno de los metales que más están brillando en los mercados. De hecho, la cotización de este metal podría llegar a máximos históricos a finales de mes.

Así lo destaca el portal especializado Bloomberg, que destaca cómo Citigroup "prevé que los precios alcancen los 14.500 dólares por tonelada este mes —y los 15.000 dólares dentro de un año—, mientras que Goldman Sachs también ha mejorado sus previsiones". De hecho, recuerdan que, según los analistas de Citi, "el persistente temor a los aranceles de EEUU sobre el cobre refinado puede apoyar el sentimiento hasta al menos el plazo de revisión de finales de junio".

Bloomberg

Así, según informa Bloomberg, los analistas consideran que, mientras que "el crecimiento de la oferta procedente de las minas y el reciclaje ha sido más débil de lo esperado", lo cierto es que la demanda de la IA y la transición energética es "resistente".

Naturalmente, uno de los factores que están afectando a la cotización de este metal es la política arancelaria de EEUU. Así, Bloomberg informa de que "la Secretaría de Comercio tiene hasta el 30 de junio para dar una recomendación actualizada al presidente Donald Trump sobre los aranceles para el cobre refinado, la forma más comercializada". De este modo, "a la espera de esa decisión, la prima de los precios estadounidenses sobre el resto del mundo se ha ampliado de nuevo, provocando un renovado flujo de metal hacia los puertos estadounidenses".

Sin embargo, existen otros elementos que impactan igualmente en los precios de estos metales. Concretamente, Bloomberg subraya que "los esfuerzos de EEUU e Irán por negociar un alto el fuego han impulsado al alza los metales industriales, mientras que el entusiasmo por los activos vinculados a la inteligencia artificial se ha extendido al cobre".