Estampida de las cadenas hoteleras que operan en Cuba: Meliá también se va

Gaesa es la clave. Lo ha vuelto a explicar este martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "Cuba en realidad no está controlada por el Gobierno", aseguró. "Está controlada por una empresa holding militar", añadió. "Gaesa posee prácticamente todo, y ni un centavo de ese dinero se transfiere al tesoro público". Esa es la realidad de la isla caribeña. "Creo que hay una idea equivocada sobre Cuba".

SECRETARY RUBIO: Cuba is actually not controlled by the government. Cuba is controlled by a military holding company named GAESA. GAESA owns virtually everything, and not a penny of that money translates over to the public treasury. pic.twitter.com/DqSXjhvlfQ — Department of State (@StateDept) June 2, 2026

"Controla el sector turístico, controla la minería, controla las gasolineras; lo posee todo... Aproximadamente el 70% del PIB de Cuba está bajo el control de esta empresa militar. Y tienen entre 14.000 y 17.000 millones de dólares en activos en el exterior", ha argumentado Marco Rubio. "Mientras tanto, hay personas literalmente pasando hambre" y "sufriendo las consecuencias de una red eléctrica que no ha recibido mantenimiento en diez años".

"Necesita reformas sistémicas y serias", ha aseverado. De ahí la importancia de seguir presionando para que "nuevas personas asuman el control". "No creo que este sistema sea capaz de reformarse a sí mismo", ha señalado, además de destacar que el régimen comunista "ha patrocinado el terrorismo" y sirve de base a la inteligencia de países como China y Rusia. No puede haber apoyos externos a la dictadura.

Cabe recordar que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el pasado 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que introduce sanciones secundarias contra cualquier empresa o institución financiera extranjera que opere con Gaesa, que ya ha sido sancionada de forma directa por la Administración estadounidense. La cadena española Meliá ha esperado hasta el último momento, pero ya ha anunciado que deja de operar en la isla.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras finalizaran sus operaciones con el conglomerado militar del régimen, desencadenando la salida masiva de las cadenas hoteleras que seguían gestionando establecimientos turísticos en Cuba —todos ellos en manos de la dictadura—. El pasado lunes, 1 de junio, lo hizo Iberostar comunicando su desvinculación de Gaviota —propiedad de Gaesa—.

Otras cadenas —como Minor Hotels, que abandonó el país en febrero— se marcharon hace semanas o meses dada la terrible crisis energética por la que atraviesa la isla —la peor de su historia— y la estrepitosa caída del turismo —que ha retrocedido a niveles de 2002, con 1,8 millones de llegadas en 2025—. La canadiense Blue Diamond Resorts, la tercera más importante de Cuba, dejó de administrar cerca de una quincena de establecimientos la semana pasada.

La salida de Meliá

Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha cesado de manera inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de sus marcas hoteleras en Cuba. Una decisión que afecta a un total de 15 establecimientos de la isla caribeña, en manos del régimen comunista a través de la cadena Gaviota, filial para el sector turístico del conglomerado militar Gaesa, que es la propietaria de los inmuebles que hasta ahora gestionaba la empresa española.

Según ha notificado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), la finalización de las relaciones —que fue avanzada el pasado 26 de mayo y ha sido confirmada hoy a la propiedad de estos hoteles— "responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación" de la cadena hotelera.

Los establecimientos afectados son: Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa del Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

No obstante, la mayoría de estos alojamientos ya se encontraban cerrados o sin actividad a causa de la crisis energética y la caída del turismo. Motivo por el que, destaca Meliá en su comunicado, el impacto del cese de la gestión de los establecimientos por parte de la cadena es mínimo. A continuación, Ilha Bela acometerá una desafiliación ordenada de estos hoteles e implementará los protocolos para informar de manera transparente a proveedores y clientes.