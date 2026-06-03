Las 15 selecciones de fútbol más valiosas del mundo
Estas son las 15 selecciones de fútbol con mayor valor de mercado del mundo, según el portal especializado en fútbol Transfermarket. Entre ellas están las favoritas para ganar el Mundial de EEUU, México y Canadá de 2026. España se encuentra entre las más valiosas. Transfermarkt lleva a cabo este ranking sumando el valor de mercado de la plantilla de cada una de las selecciones nacionales, en base al valor de mercado de cada jugador.
Suecia se cuela entre las selecciones más valiosas ubicándose en el puesto número 15, con un valor de mercado de 427,98 millones de euros.
Turquía ocupa el puesto 14 entre las selecciones de fútbol más valiosas del mundo, con un valor de mercado de 472,7 millones de euros.
Senegal tiene un valor de mercado de 472,9 millones de euros, lo que coloca a la selección de Sadio Mané en el puesto número 13 de este ranking.
Marruecos tiene un valor de mercado de 488,2 millones de euros, lo que la coloca en el puesto número 12.
La selección africana de Costa de Marfil es el undécimo equipo nacional más valioso del mundo, con un valor de mercado de 530,9 millones de euros.
Bélgica se ubica en el puesto número 10 como una de las selecciones más valiosas del mundo, cuyo valor de mercado es de 542,9 millones de euros.
La Noruega de Haaland está en el puesto número 9 de selecciones más valiosas del mundo, con un valor de mercado de 601 millones de euros.
Argentina, la actual campeona del mundo y liderada por Leo Messi, es la octava selección más valiosa del planeta. Su valor de mercado es de 817,5 millones de euros.
Países Bajos es la séptima selección de fútbol más valiosa del mundo, con un valor de mercado de 837,2 millones de euros.
La pentacampeona Brasil es la sexta selección más valiosa del mundo, con un valor de meracdo de 912,2 millones de euros.
Alemania, cuatro veces ganadora del Mundial y tres veces campeona de la Eurocopa, se coloca en el quinto puesto de selecciones más valiosas del mundo, con un valor de mercado de 998 millones de euros.
La Portugal de Cristiano Ronaldo se encuentra en el cuarto puesto de selecciones más valiosas del planeta, con un valor de mercado de 1.020 millones de euros.
España, una vez campeona del Mundial y tetracampeona de la Eurocopa, tiene un valor de mercado de 1.260 millones de euros, lo que la coloca en el tercer puesto de selecciones más valiosas del mundo.
Inglaterra, actual subcampeona de la Eurocopa, tiene un valor de mercado de 1.310 millones de euros, lo que la coloca en el segundo puesto de este ranking.
En el primer puesto tenemos a la Francia de Mbappé, actual subcampeona del Mundial, con un valor de mercado de 1.530 millones de euros.