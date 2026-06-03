La clave del éxito de la Feria de San Isidro: "El empresario debe tener libertad, es quien se juega su dinero"

La tauromaquia no se reduce únicamente a su componente estrictamente artístico. En torno al mundo del toro se estructuran toda una serie de ámbitos entre los que se incluye, además, el económico. De este modo, tras las faenas en las tardes de toros, los paseíllos y los trajes de luces, existe una industria que, gracias al nuevo impulso que experimenta la fiesta nacional, está viviendo un gran momento actualmente. En este sentido, dado el atractivo que tienen para el público taurino y su poder de convocatoria en los ruedos, figuras como la de Morante de la Puebla ejercen como un motor fundamental para el sector.

Precisamente, el interés por el arte del maestro de La Puebla del Río se muestra en la aparición de diversas obras acerca de su toreo en los últimos meses. Entre ellas destaca, especialmente, Morante, del calvario a la gloria, de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, que ha sido presentada este martes en la sede de la CEOE en un acto centrado en la dimensión empresarial del mundo del toro, bajo el título La empresa en el mundo del toro. En él han participado, entre otras personalidades del sector, Enrique Cerezo, que ha ejercido como "padrino" de excepción, y el empresario de la plaza de toros de Las Ventas, Rafael Garcí­a Garrido.

Una seña de identidad

Este pasado martes 2 de junio, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha celebrado una jornada en la que ha congregado a algunos de los principales representantes del sector para analizar la aportación económica, social y medioambiental del sector. Precisamente, Enrique Cerezo, presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la CEOE, además de presidente del Atlético de Madrid, ha sido el encargado de inaugurar la sesión.

En su intervención, el empresario ha subrayado que la tauromaquia es, ante todo, "una disciplina de siglos de antigüedad que agrupa tradición y cultura, para aportar riqueza en una industria en la que se combina el mundo del espectáculo, la ganadería y el arte, en un universo único, tan complejo como arriesgado". Así, Enrique Cerezo también ha puesto en valor que, con jornadas como la celebrada este martes, la CEOE "demuestra su compromiso, que no se agota en la creación de riqueza económica, sino que alcanza también la creación de riqueza cultural".

Precisamente, el empresario ha incidido en que "la cultura, el toreo, entre sus expresiones más antiguas y más hondas, es parte esencial del tejido de nuestra sociedad, de nuestra identidad y, en última instancia, de lo que somos como pueblo". Por ello, en palabras del presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la CEOE, el hecho de que la organización "abra sus puertas en esta conversación no es un gesto menor, es una declaración de principios".

Naturalmente, durante su intervención, Enrique Cerezo no ha podido evitar referirse a la más grande figura del toreo en la actualidad. Al respecto, el empresario ha destacado la obra recientemente publicada por los periodistas Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano, Morante, del calvario a la gloria, subrayando además cómo el diestro andaluz, durante la temporada pasada, "nos mantuvo en vilo con grandes faenas que pasarán a la historia del toreo, sin dejar (...) de hacernos sufrir con los envites que forman parte de la vida en el toreo".

CEOE

En este sentido, el empresario ha destacado que "asistir a la obra de Morante de la Puebla es contemplar de cerca la condición atemporal del toreo". De este modo, ha recordado cómo el genio cigarrero ha sido capaz de rescatar la esencia del toreo clásico, lo que ha considerado "una cualidad sobrenatural para emparejarse con las grandes leyendas de la fiesta, recordando en su temple sereno y firme a los grandes maestros clásicos".

Con todo, subrayando que los reveses que ha tenido que enfrentar el matador durante toda su carrera engrandecen aún más la figura de Morante, el presidente del Atlético de Madrid ha asegurado que "asistir a la grandeza de Morante es asistir a un fenómeno único de aquellos que se repiten de siglo en siglo y que son los que realmente engrandecen y dan sentido a esta fiesta atemporal".

Así las cosas, ha querido concluir agradeciendo los esfuerzos realizados "para seguir impulsando y haciendo grande un arte que nos convierte en únicos e irrepetibles", recordando que el del toro es un sector que crea riqueza, empleo, aumenta el turismo y que crea una marca de identidad indeleble en nuestro país para todo el mundo.

Éxito empresarial

Durante la jornada celebrada en la sede de la CEOE sobre la industria y la cultura de la tauromaquia ha intervenido también Rafael García Garrido, presidente de Plaza 1 y máximo responsable de la gestión de Las Ventas, en diálogo con Diego Sánchez de la Cruz. Así, Garrido ha explicado cuáles fueron los motivos que lo llevaron a convertirse en empresario taurino, después de una dilatada experiencia en el sector turístico, en un momento en el que esta industria, en palabras de Diego Sánchez de la Cruz, se encontraba en un momento "francamente malo".

"Más que atractivo, lo que encontré es una oportunidad", ha detallado el empresario durante su intervención, recordando que "2017 era un momento muy complicado". Concretamente, Garrido ha subrayado que, entonces, "la Plaza de Toros de Las Ventas había tocado suelo en el número de abonados, tenía el número de abonados más bajo de los últimos años", incidiendo en que fue en ese momento cuando "entendimos que había una oportunidad de profesionalizar y darle un carácter empresarial como cualquier otra empresa del mundo del ocio, y hacer cosas un poco diferentes que no se hacían".

Así, en relación con la liberalización de los precios de los espectáculos taurinos, Garrido ha explicado el éxito que ha supuesto la nueva política de precios con la que se ofertan actualmente los festejos. "Había dos cuestiones que yo creo que eran las importantes", ha comentado, haciendo referencia además a la necesidad de incrementar el número de abonados. "Una plaza como Madrid, una feria como San Isidro, se tiene que nutrir de un número de abonados importante", ha detallado, explicando que "el abonado no tenía ninguna ventaja sobre otro cliente, porque pagaban lo mismo".

Por tanto, el empresario de Las Ventas ha señalado que aquello "era una injusticia". De este modo, ha explicado que la empresa decidió mantener el precio de los abonos y, con ello, fomentar que haya muchos más abonados, excluyendo el precio del resto de entradas. Además, ha subrayado que "a partir de ahí, si tú haces un producto atractivo, las cosas no son ni caras ni baratas, son lo que la demanda y la oferta ponen encima de la mesa".

Por otra parte, Garrido ha comparado la gestión de la Plaza de Toros de Las Ventas con respecto a su labor al frente de la Plaza de Valencia. En este sentido, ha detallado que existe una gran diferencia entre las ferias de ambas ciudades: "cuando tú organizas la Feria de Fallas, la estás organizando durante un momento o una semana en que toda la ciudad está de fiesta; en Madrid, la Feria de San Isidro, el único dí­a de fiesta que tiene es el 15 de mayo".

CEOE

No obstante, también resulta de especial relevancia que, como ha detallado Diego Sánchez de la Cruz durante el diálogo con el empresario de Las Ventas, Garrido ha querido "invertir sin complejos" en el futuro de la tauromaquia, con grandes presupuestos publicitarios y la renovación de la imagen de la fiesta para atraer a los más jóvenes. Precisamente, Garrido ha incidido en que el cliente joven "ya está captado", gracias en buena medida a la campaña de comunicación desarrollada y a la organización de eventos de ocio complementarios a las propias corridas de toros.

Asimismo, el empresario también ha destacado la importancia de, en el caso de Las Ventas, encontrarse en la Comunidad de Madrid, en cuya política empresarial prima la libertad de elección y gestión. "Nos consideramos unos privilegiados por estar bajo la administración de la Comunidad de Madrid, que ha entendido perfectamente que el empresario tiene que tener la libertad de producir su espectáculo de la manera que considere oportuno, porque es realmente quien se juega su dinero", ha señalado.

No obstante, cabe destacar también que, de acuerdo con el empresario taurino, actualmente Las Ventas está batiendo récords de asistencia. Así, en la medida en que se está registrando un 95% de asistencia en términos medios, el empresario espera que "en esta feria vamos a pasar los 600.000 espectadores". Además, para destacar en mayor medida el éxito de este producto, el empresario ha destacado que lo han logrado en un año en el que las grandes figuras de la actualidad harán menos apariciones que en pasadas temporadas.

De hecho, el empresario también ha analizado el impacto que ha tenido en la fiesta la figura de Morante. Concretamente, de acuerdo con Diego Sánchez de la Cruz, en la pasada temporada 525.000 personas acudieron a ver torear al diestro andaluz, lo cual supone un promedio de 10.000 entradas vendidas por tarde, con una media de aforo cubierto del 95%, en medio centenar de actuaciones. Así, Garrido ha destacado que, en torno a la figura del maestro cigarrero, "se ha producido un fenómeno impresionante: la gente joven que ha entrado a la tauromaquia se ha identificado de manera tremenda con un torero que no es tan joven".

Finalmente, el empresario ha realizado un balance de su experiencia en la industria de la tauromaquia, subrayando que de lo que más orgulloso se siente es de haber aportado algo nuevo al sector. Además, ha señalado que se siente un "privilegiado" por poder dedicarse a la gestión de Las Ventas, destacando, no obstante, que "aquí, si te equivocas, puedes liarla públicamente y eso tiene un nivel de presión, por lo menos para mí, añadido".

Por su parte, el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), Antonio Bañuelos, ha profundizado en el papel y la aportación de las ganaderías a la industria del toro. En este sentido, ha detallado cómo se estructura el desarrollo de las ganaderías, destacando además que en ellas "se están produciendo 24.000 puestos de trabajo, 200.000 puestos de trabajo indirectos que se mueven alrededor de ese hábitat".

Pero en torno a las ganaderías también se crea un refugio de gran importancia ecológica que encuentra en las dehesas su núcleo fundamental. "El hábitat tiene algo que es importantísimo, que son 550.000 hectáreas de dehesa declaradas en Bruselas como alto valor natural", ha destacado.

El impulso de Morante

Finalmente, el coautor de Morante, del calvario a la gloria, Diego Sánchez de la Cruz, ha puesto el broche final a la jornada organizada en la sede de la CEOE con una ponencia en la que ha destacado que "si algo hace el empresariado español es sobreponerse a diario a las dificultades que indudablemente surgen en el marco de su actividad cotidiana", incidiendo en que "el empresario asume una responsabilidad que podríamos asemejar a la del toreo, en el sentido en que este vive su profesión desde su íntima voluntad de crear belleza, pero siempre en medio de una situación compleja, limitante, peligrosa e incluso letal, como es la presencia del toro".

En este sentido, Sánchez de la Cruz ha defendido que "de todos los artistas que se han vestido de luces en nuestras plazas de toros a lo largo de las últimas décadas, probablemente ninguno ha capturado la imaginación de la afición, el gran público y la crítica especializada como José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla". De hecho, ha recordado que en el libro "planteamos que su trascendencia artística se debe, esencialmente, a dos factores artísticos, amén de dos consideraciones que se circunscriben al ámbito de los valores y los principios": primero, que ha escapado de la quietud; segundo, que ha roto con la clásica división entre el toreo de arte y el toreo de valor.

CEOE

Sin embargo, para Sánchez de la Cruz la importancia de Morante trasciende lo puramente artístico. "Más allá de la dimensión artística, de estas inmensas aportaciones que se circunscriben en el terreno de la lidia, Morante también ha hecho una reivindicación de los pilares morales de la libertad personal; de la dignidad, la autonomía y la capacidad del individuo para conducir su vida de acuerdo con sus propias normas, como el empresario que mantiene su visión por encima de las adversidades", ha destacado.

Al respecto, el coautor de Morante, del calvario a la gloria ha querido recordar que el maestro cigarrero "ha hecho una exaltación de las tradiciones taurinas, revalorizadas a través de su inmensa obra y potenciadas ahora también por nuevas generaciones de aficionados".