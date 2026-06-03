¿Qué te encontrarás si llamas al teléfono 047 de Sánchez para la vivienda?

El pasado mes de octubre, el Gobierno presentó con orgullo la puesta en marcha de una suerte de ‘teléfono de la esperanza’ para la vivienda. Según detalló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este teléfono se ponía a disposición de la población con el fin de que los ciudadanos expresaran sus inquietudes sobre la vivienda y, además, pudieran obtener información relacionada con el sector.

Así las cosas, la ministra explicó que la iniciativa nacía con el objetivo de "dar respuesta a la ciudadanía". De este modo, desde el Gobierno se subrayaba que, gracias a esta herramienta, la población podría encontrar "información sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que puedan tener en el ámbito de la vivienda".

Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva inyección de 260 millones de euros a la empresa pública de vivienda y suelo Casa 47 que permitirán la puesta en marcha de 22 nuevos proyectos que suman un total de 1.629 viviendas nuevas. Sin embargo, lo cierto es que el servicio que proporciona el Ejecutivo a través de este número, el 047, deja mucho que desear.

Precariedad del servicio

En lugar de aplicar una política encaminada realmente a solucionar los problemas que afectan al mercado de la vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por el populismo. De entrada, las líneas fundamentales de la política del Ejecutivo en este ámbito se han fundamentado en la intervención pública sobre el mercado. Esto es lo que inspiró la Ley de Vivienda y la prohibición de los desahucios bajo ciertos supuestos.

Este populismo es el que motivó, del mismo modo, la puesta en marcha del 047, el número de atención a la ciudadanía con el que, según el Gobierno, los españoles podrían verse ayudados a la hora de firmar un contrato de alquiler o, al menos, recabar información sobre este mercado. Así las cosas, varios meses después de iniciar la prestación de este servicio, el Ejecutivo ha decidido presumir de la ayuda que este número proporciona a los ciudadanos.

En este sentido, el Ministerio de Vivienda destaca que el teléfono 047 supera las 10.000 consultas atendidas en sus primeros cuatro meses en funcionamiento. Concretamente, el Ejecutivo asegura que "desde la puesta en marcha del servicio a finales del pasado mes de enero, el 047 ha atendido ya más de 8.500 llamadas, con una media diaria superior a las 100 atenciones".

De este modo, Vivienda explica que "en cuanto a la temática de las llamadas, cabe destacar que más del 60% de las mismas van orientadas a resolver dudas sobre los derechos de los inquilinos y las ayudas al alquiler". Por su parte, "en menor volumen se sitúan las llamadas destinadas a resolver dudas sobre la compra de vivienda (4%), la vivienda protegida (3%), las ayudas a la rehabilitación de viviendas (2%) o las comunidades de propietarios (1%)".

Desde Libre Mercado hemos probado a llamar al número 047 con el fin de comprobar cuál es el servicio que esta herramienta proporciona a los ciudadanos. Al respecto, cabe destacar que, en su página web, el Ministerio de Vivienda detalla que este número sirve para realizar consultas básicas –sobre temas generales que afectan a los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de alquiler, propiedad o convivencia–, especializadas –sobre casos concretos o ámbitos especializados en materia de vivienda– y consultas que requieren apoyo jurídico.

De este modo, hemos tratado de lograr que desde el servicio que proporciona el Gobierno mediante el número 047 nos asesoraran sobre la posibilidad de encontrar un alquiler en el centro de Madrid. El problema, no obstante, es que los asistentes que trabajan en la prestación del servicio nos indican que no trabajan con las empresas inmobiliarias y, por tanto, no pueden proporcionarnos esta información.

Así las cosas, hemos querido conocer algunas claves que debemos tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de alquiler y cuáles son los derechos que nos amparan como inquilinos. En este sentido, desde el 047 se limitan a leernos la información disponible en la página web del propio Ministerio. Concretamente, explican que "durante los 5 años de prórroga obligatoria, el arrendador -persona física- sólo tendrá la potestad de recuperar la vivienda para sí o su familia si estaba expresamente recogido en el contrato en el momento de la firma".

Por otra parte, preguntamos también sobre información relacionada con la posibilidad de ser beneficiarios de una ayuda al alquiler. Sin embargo, desde el número 047 nos remiten a la normativa de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, les decimos que vivimos en la Comunidad de Madrid, por lo que desde el Ministerio nos indican que podemos encontrar toda esta información en la web de la Comunidad de Madrid y nos proporcionan el número de teléfono al que podemos llamar para realizar esta consulta.