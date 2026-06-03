Menos tiempo y sin saber cocinar: el boom de la comida preparada conquista los hogares españoles

Según el estudio Foodvenience elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), el 60% de los consumidores compra platos preparados del supermercado al menos una vez por semana, mientras que el 85% adquiere habitualmente productos listos para comer, beber o cocinar. Así, el informe refleja cómo estas opciones ganan presencia en la rutina diaria de los hogares españoles, impulsadas por cambios sociales, demográficos y de estilo de vida que están redefiniendo la forma de consumir alimentos.

Un consumo cada vez más habitual

Los datos del estudio apuntan a que el 58% de los consumidores compra platos preparados semanalmente, lo que confirma la consolidación de este tipo de productos dentro de la dieta habitual. Así lo pone de manifiesto el estudio Foodvenience, elaborado por Aecoc, donde se explica que el consumidor actual tiende a integrar estas soluciones en su día a día sin distinguir entre formatos o canales de compra, optando en cada momento por la opción que mejor encaja con sus necesidades.

En este sentido, el estudio identifica varios factores que explican esta evolución. Entre ellos, el aumento de hogares unipersonales o de menor tamaño, la reducción del número de niños por familia, el crecimiento de la población sénior y la menor disponibilidad de tiempo para cocinar a diario. Además, estos cambios se combinan con una menor disposición y conocimiento culinario en algunos perfiles de consumidores, además de una mayor improvisación en la planificación de las comidas y una demanda creciente de soluciones prácticas.

El informe señala además cómo el consumidor integra cada vez más productos de conveniencia en su cesta habitual. Concretamente, el 85% de los encuestados declara comprar productos listos para consumir de forma habitual, lo que incluye platos preparados, bebidas o soluciones listas para cocinar.

De este modo, se refleja una normalización del consumo de productos que reducen el tiempo de preparación, sin que ello implique necesariamente abandonar la cocina en el hogar. No obstante, el estudio también apunta a un incremento de la improvisación en la alimentación diaria, donde las decisiones de compra se toman en función del momento y la situación concreta.

Nuevos formatos y soluciones

Lo cierto es que estas alternativas permiten reducir los tiempos de elaboración sin eliminar por completo el proceso de cocinado. Así, estas opciones buscan equilibrar la comodidad con la experiencia culinaria, ofreciendo alternativas intermedias entre el producto totalmente preparado y la cocina tradicional. Al respecto, el informe destaca que la conveniencia ha ampliado su presencia más allá de los supermercados, con propuestas que se adaptan a entornos de movilidad y consumo inmediato.

Con todo, Aecoc subraya que la evolución del sector no solo responde a la búsqueda de comodidad, sino también a una creciente preocupación por la salud y el bienestar. En este sentido, cada vez tienen mayor peso los productos con información nutricional clara, atributos funcionales o propuestas adaptadas a consumidores que buscan mantener un equilibrio entre rapidez y alimentación saludable. Por tanto, el estudio concluye que el foodvenience responde a una lógica de consumo basada en la accesibilidad, la practicidad, el valor percibido y la inmediatez.