Un experto desenmascara la gran mentira económica de Sánchez: "Su herencia será peor que la que dejó ZP"

Estamos demasiado acostumbrados a que el Gobierno de Pedro Sánchez insista en el triunfalismo económico. El problema es que son ya demasiadas las variables que, por decirlo suavemente, bastardea el Ejecutivo. Podríamos empezar por el producto interior bruto.

En un reciente comentario en redes sociales, Pedro Sánchez presume de que desde 2018 el PIB de España ha crecido un 12,3%, tres puntos más que la media de la UE, el doble que Italia o Francia o 10 veces más que Alemania. Sin embargo, este dato no explica necesariamente que seamos más ricos que estos países. Más bien al contrario, porque el PIB per capita ha caído en este tiempo, por debajo de la media de la UE y esa brecha se amplía.

Por dar algunos datos, el crecimiento de Guyana entre 2018 y 2026 ha sido aproximadamente del 750%, y allí la gente vive con 260 euros equivalentes al mes. El crecimiento de la India ha sido de un 52% aproximadamente, y la realidad es que el salario medio equivalente es de 240 euros mensuales. Ruanda y Etiopía han crecido en el mismo periodo cerca de un 50%, pero en ambos países se vive con 40 euros al mes.

Por lo tanto, esto no permite inferir por sí mismo que somos más ricos que cualquier otro país de nuestro entorno. Es más, en comparativa con la UE, España está ligeramente peor que en 2018 en convergencia de renta per capita con la UE. Si en 2018 estábamos prácticamente en 93, ahora estamos en 92. Y con los salarios reales estancados durante los últimos 30 años.

Por este motivo, llama la atención que el Gobierno siga insistiendo en que en España somos más ricos que nuestros vecinos y repita que la renta disponible bruta de las familias ha crecido un 9% desde que gobierna. No por casualidad, es un indicador que incluye en el cálculo el gasto público y el precio de la vivienda.

Si esto ya es mentira, ¿qué decir de cuestiones como el empleo, con los fijos discontinuos en inactividad y los desempleados no ocupados, o los 14 millones de contratos que hay que hacer para que crezca la afiliación en medio millón al año? ¿Qué pasa con la inflación galopante que sufrimos y que nos ha borrado un cuarto de nuestra capacidad de gasto? Desde que Sánchez gobierna se ha perdido un 25%.