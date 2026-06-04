Bruselas amplía el expediente contra España por el bloqueo del Gobierno a la OPA de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Europea ha enviado este jueves una segunda carta de emplazamiento a España que amplía el expediente abierto contra los poderes discrecionales que varias normas nacionales otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell; un paso con el que Bruselas suma a los incumplimientos examinados el retraso en la aplicación de nuevas reglas sobre requisitos de capital.

El caso se remonta a julio del pasado año, cuando el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra España por dudas que iban desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo a si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

El Gobierno torpedeó la operación

Desde este medio se ha hecho un seguimiento casi diario de lo que ocurría con la OPA del BBVA al Sabadell, con la intervención sistemática del Gobierno en esta operación. Si bien la CNMC autorizó la operación en mayo del año pasado, el Ejecutivo se interpuso a esta operación poniendo diversas trabas y endureciendo las condiciones.

Ya a mediados de octubre se confirmó el fracaso de esta operación después de que sólo el 25,47% de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana hubieran aceptado la oferta, muy por debajo del 50% exigido para tomar el control.

Ahora, los servicios comunitarios constatan que desde que se inició el expediente sancionado España tampoco ha cumplido con su obligación de trasladar a la legislación nacional la nueva directiva sobre requisitos de capital, que los Estados debían transponer a más tardar el pasado 10 de enero.

Con ello, Bruselas amplía las infracciones detectadas, pero mantiene el proceso en la primera fase del procedimiento formal (envío de carta de emplazamiento) que ofrece meses de diálogo a las autoridades nacionales con los servicios comunitarios para resolver la situación. Los expedientes sancionadores prevén dos fases más, siendo la siguiente la remisión de un dictamen motivado que da más tiempo para la negociación y la tercera y última, la de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que dicte sentencia.

Las fusiones y consolidaciones de bancos son buenas para Europa

En concreto, la Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco que establece la directiva sobre requisitos de capital, que rige las adquisiciones, las fusiones, las escisiones y otros cambios estructurales que afectan a las instituciones crediticias, "lo cual refuerza las preocupaciones que ya se manifestaron en la carta de emplazamiento de 2025".

"Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones", defiende la Comisión en un comunicado para anunciar el envío de la carta.