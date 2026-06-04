El mundo al revés: el SEPE castiga a un trabajador por atender a ciudadanos sin cita previa

La Administración Pública en España a veces da la sensación de que funciona como si fuera "el mundo al revés": en lugar de premiar el buen trabajo, se castiga, y se premia a quien busca trabajar lo mínimo. Pues bien, esta semana hemos vuelto a tener una muestra de ello después de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) haya abierto un expediente disciplinario a un trabajador por atender a los ciudadanos sin cita previa.

Este mismo miércoles más de cien personas se han concentrado en Mérida (Extremadura) a las puertas de la oficina del SEPE para mostrar su apoyo a Juan Carlos Nieto, un funcionario al que el mencionado SEPE ha abierto un expediente por atender sin cita previa.

Expedientado por atender sin cita previa

En el siguiente vídeo publicado por Canal Extremadura podemos ver al propio Juan Carlos expresando su sentir:

Un trabajador del SEPE denuncia que ha sido expedientado por atender sin cita a los usuarios https://t.co/RWsZA4ITkf pic.twitter.com/ERwJqhpT8v — Canal Extremadura (@cextremadura) June 3, 2026

Como vemos, el propio afectado afirma que "lo que he hecho no es caridad, es simplemente hacer mi trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos". Además, ha declarado que le parece "una auténtica vergüenza" el lío en el que le han metido simplemente por hacer su trabajo, y alega que ninguna de las personas que tenían cita previa se quedó sin ser atendida, ya que a las personas sin cita previa se las atendió después de ellas.

Denuncia también que hay mañanas en las que la oficina está vacía y ha criticado que se pretenda que él "se quede de brazos cruzados" y que no atienda a quien pueda llegar sin cita. Es por ello que el SEPE le ha abierto un expediente disciplinario al considerar como "falta grave" el hecho de atender sin cita previa y por dar certificados de prestaciones a ciudadanos vulnerables que los necesitan para acudir a organizaciones sociales. En el caso de ser finalmente sancionado, este empleado público se podría enfrentar a seis meses de suspensión de empleo y sueldo o a un traslado forzoso sin ningún tipo de indemnización.

Atender sin cita previa es "falta grave"

Es decir, para la Administración Pública es una "falta grave" que uno de sus trabajadores atienda sin cita previa durante su jornada laboral, una vez que las personas con cita ya han sido atendidas y cuando el trabajador no está desempeñando ninguna otra función. En vista de esto, parece claro que lo que espera el SEPE en este caso es que un funcionario prefiera no hacer nada antes que atender sin cita previa a los ciudadanos que acuden a la oficina de este servicio público.

Juan Carlos Nieto además ha denunciado que el sistema de cita previa que se aplica en el SEPE lleva a "situaciones de colapso", además de que este colapso se ve agravado por la instauración del distrito único, que provoca que ciudadanos peudan ser citados en oficinas a muchos kilómetros de distancia de sus municipios de residencia. Este funcionario considera que la cita previa es un medio muy eficaz para evitar esperas, "pero nunca puede ser un fin que impida el acceso a todos los ciudadanos".

Este caso sirve para evidenciar los incentivos perversos que llegan a verse en la Administración Pública, donde un trabajador puede ser castigado por simplemente hacer su trabajo y no quedarse de brazos cruzados.